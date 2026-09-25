Diese Tunnel werden für Wartungsarbeiten gesperrt

Auf Salzburgs Landesstraßen stehen in den kommenden Wochen mehrere Tunnelsperren an. Gereinigt, gewartet und technisch überprüft werden unter anderem der Schmittentunnel, der Tunnel Henndorf und die Unterführungen in Straßwalchen. Autofahrer müssen teils mehrere Tage ausweichen.
Mit Ende September beginnt auf Salzburgs Landesstraßen die herbstliche Tunnelwartung. Für Autofahrer bedeutet das an mehreren Stellen längere Umwege. Neben der Reinigung nutzen die Fachleute die Sperren, um technische Einrichtungen und den Zustand der Bauwerke zu kontrollieren.
Geprüft werden etwa Brandmelder, Beleuchtung, Kameras, Notstromversorgung und Belüftung. Kleinere Reparaturen werden ebenfalls gleich erledigt. Besonders ins Gewicht fallen mehrtägige Sperren in Straßwalchen, Henndorf und Zell am See. Die letzten Arbeiten sind Anfang Dezember vorgesehen.
Alle Termine im Überblick:
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.