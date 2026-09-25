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Umwege im Herbst

Diese Tunnel werden für Wartungsarbeiten gesperrt

Salzburg
25.09.2026 21:30
Bis Anfang Dezember werden Landesstraßentunnel in ganz Salzburg gereinigt und gewartet.
Bis Anfang Dezember werden Landesstraßentunnel in ganz Salzburg gereinigt und gewartet.(Bild: Land Salzburg/Hutter)
Porträt von Salzburg-Krone
Von Salzburg-Krone

Auf Salzburgs Landesstraßen stehen in den kommenden Wochen mehrere Tunnelsperren an. Gereinigt, gewartet und technisch überprüft werden unter anderem der Schmittentunnel, der Tunnel Henndorf und die Unterführungen in Straßwalchen. Autofahrer müssen teils mehrere Tage ausweichen.

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Mit Ende September beginnt auf Salzburgs Landesstraßen die herbstliche Tunnelwartung. Für Autofahrer bedeutet das an mehreren Stellen längere Umwege. Neben der Reinigung nutzen die Fachleute die Sperren, um technische Einrichtungen und den Zustand der Bauwerke zu kontrollieren.

Geprüft werden etwa Brandmelder, Beleuchtung, Kameras, Notstromversorgung und Belüftung. Kleinere Reparaturen werden ebenfalls gleich erledigt. Besonders ins Gewicht fallen mehrtägige Sperren in Straßwalchen, Henndorf und Zell am See. Die letzten Arbeiten sind Anfang Dezember vorgesehen. 

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Alle Termine im Überblick:

  • Unterführung Straßwalchen I/II (B147): 30. September bis 2. Oktober
  • Tunnel Henndorf (B1): 5. bis 9. Oktober
  • Schmittentunnel (B311): 12. bis 14. Oktober
  • Schönbergtunnel (B311): 14. bis 15. Oktober
  • Unterführung Kirchham (B311): mehrere Termine zwischen 28. September und Anfang November
  • Klammsteintunnel (B167): Nacht von 19. auf 20. Oktober
  • Tunnel Hinterglemm (L111): 21. Oktober
  • Achbergtunnel (B178): 22. Oktober
  • Kienbergwandtunnel (L217): 30. November bis 2. Dezember; Geh- und Radwegtunnel bleibt geöffnet
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