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Stadt und Pongau

In diesem Herbst geht es richtig jazzig zu

Salzburg
25.09.2026 11:30
„Jazz & The Citysounds“ setzt heuer auch auf andere Genres
„Jazz & The Citysounds“ setzt heuer auch auf andere Genres(Bild: Markus Tschepp)
Porträt von Elisa Torner
Von Elisa Torner

Genug Jazz kann es niemals geben. Deshalb starten sowohl die Stadt Salzburg als auch Bad Hofgastein in einen schwungvollen Herbst. Der Oktober wird zum wahrlichen Musikmonat.

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Der „Jazzherbst“ im Sägewerk im Pongau setzt heuer auf Quintett-Besetzungen unterschiedlichster Instrumentierung. Dementsprechend steht die Veranstaltungsreihe unter dem Motto „Take 5“. Bands mit Musikern aus England, Österreich, Serbien, Ungarn, Armenien, Schweiz, Brasilien und sogar den USA werden von 7. bis zum 11. Oktober auf der Bühne stehen.

Bad Hofgastein läutet den Jazzherbst zuerst ein.
Bad Hofgastein läutet den Jazzherbst zuerst ein.(Bild: APA/EXPA)

Knapp eine Woche später geben sich in Salzburg-Stadt diverse Musik-Hochkaräter die Klinke in die Hand. Das „Jazz & The Citysounds“ geht heuer das zweite Mal unter neuem Namen an den Start. Dieses Mal allerdings mit stärkerem Fokus auf andere Musikgenres.

Der Eintritt in Salzburg-Stadt ist wieder wie jedes Jahr gratis
Der Eintritt in Salzburg-Stadt ist wieder wie jedes Jahr gratis(Bild: Markus Tschepp)

So stehen neben dem Jazz auch Folk, Weltmusik und Wienerlied mit Elektronik, Klassik und spannenden Genre-Crossovers am Programm. Rund 60 Acts werden vom 15. bis 18. Oktober erwartet. Diese präsentieren sich so international wie nie: Musiker aus der ganzen Welt, darunter USA, Kolumbien, Iran, Mauretanien, Marokko, Jemen, Israel und der Türkei werden namhaften Größen der österreichischen Musikszene gegenüberstehen.

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Markus Deisenberger ist auch heuer wieder für die künstlerische Konzeption verantwortlich. „In einer Zeit, in der täglich Zigtausende KI-generierte Songs die Streaming-Plattformen fluten und der Eindruck entsteht, künstliche Intelligenz sei der menschlichen Kreativität ebenbürtig, wollen wir echte Momente schaffen“, erklärt er.

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