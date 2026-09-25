In diesem Herbst geht es richtig jazzig zu

So stehen neben dem Jazz auch Folk, Weltmusik und Wienerlied mit Elektronik, Klassik und spannenden Genre-Crossovers am Programm. Rund 60 Acts werden vom 15. bis 18. Oktober erwartet. Diese präsentieren sich so international wie nie: Musiker aus der ganzen Welt, darunter USA, Kolumbien, Iran, Mauretanien, Marokko, Jemen, Israel und der Türkei werden namhaften Größen der österreichischen Musikszene gegenüberstehen.