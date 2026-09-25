Nächster ideenloser Auftritt von Red Bull Salzburg

Eisbullen verspielten Führung

Thomas Raffl brachte die Bulls zwar früh in Überzahl mit 1:0 in Führung, er und seine Kollegen verpassten es danach allerdings, nachzulegen. Nachdem die Kärntner durch Adam Hancock einen Penalty vergeben hatten, traf dieser wenig später doch noch zum 1:1-Ausgleich. Das Gegentor schlug sowohl im Kasten der Eisbullen, als auch im gesamten Team ein. Fortan klappte bei der Mannschaft von Alan Letang kaum noch etwas. Joel Teasdale – nach kapitalem Fehler von Salzburg-Verteidiger Dennis Robertson – und Ex-Bulle John Hughes (mit einem Mann mehr auf dem Eis) stellten auf 3:1 für die Draustädter.