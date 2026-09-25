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Salzburger Liga

Zwei Knipser stehen beim Schlager im Mittelpunkt

Sport
25.09.2026 14:30
Elf Tore in neun Spielen: Straßwalchens Chudoba (re.)
Elf Tore in neun Spielen: Straßwalchens Chudoba (re.)(Bild: Andreas Tröster)
Porträt von Walter Hofbauer
Von Walter Hofbauer

Turbulent ging es in Puch vor dem Start in die neue Salzburger Liga-Saison zu. Davon ist nach acht Runden sportlich allerdings wenig zu spüren. Nun stehen für die Tennengauer zwei richtungsweisende Wochen auf dem Programm. Zum Auftakt wartet heute Straßwalchen – und damit auch ein brandgefährlicher Torjäger.

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Trotz des kurzfristigen Ausfalls eines Sponsors, der für den Abgang einiger Spieler gesorgt hatte, ist man in Puch mit den ersten acht Runden der Salzburger Liga-Saison zufrieden: „Vor allem haben wir es in den Spitzenspielen selbst in der Hand, vorne dran zu bleiben“, weiß Trainer Daniel Buhacek. Teil eins steht heute (19.30) daheim gegen Straßwalchen an, kommende Woche folgt Bürmoos.

Beidseits ist der Respekt für den Topspieler des Gegners hoch. Straßwalchen-Coach Maxl Scharrer scoutete den drittplatzierten Rivalen samt Ex-Zweitliga-Mann Marinko Sorda (neun Treffer; gleich viele wie Thalgau) in Berndorf. Und war begeistert: „So ein geiler Spieler ist ein absoluter Gewinn für diese Liga!“

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Für Buhacek ist umgekehrt klar: „Mathias Chudoba ist bei ihnen das Um und Auf. Ihn müssen wir in den Griff kriegen, keine Frage.“ Nicht umsonst hat der 18-Jährige bereits elf Tore erzielt – eines weniger als ATSV und Schwarzach zusammen.

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