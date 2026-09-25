Zwei Knipser stehen beim Schlager im Mittelpunkt

Trotz des kurzfristigen Ausfalls eines Sponsors, der für den Abgang einiger Spieler gesorgt hatte, ist man in Puch mit den ersten acht Runden der Salzburger Liga-Saison zufrieden: „Vor allem haben wir es in den Spitzenspielen selbst in der Hand, vorne dran zu bleiben“, weiß Trainer Daniel Buhacek. Teil eins steht heute (19.30) daheim gegen Straßwalchen an, kommende Woche folgt Bürmoos.