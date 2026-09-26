Skandale: NEOS-Ressort in Wien als Dauerbaustelle

Hinter vorgehaltener Hand wird auch die Chefin der Behörde kritisiert. Im Oktober 2025 ernannt, um die Abteilung endlich zu reformieren, trat sie im Februar bereits ihre Karenz an. Ein Insider: „Heutzutage darf ein Kind kein Ausschlusskriterium für eine Führungsposition sein, keine Frage. Wir hätten aber gerade in dieser Phase eine Chefin oder einen Chef gebraucht, der nicht geringfügig zehn Stunden im Monat Dienst versieht und eine Stellvertreterin schickt, sondern rund um die Uhr für uns erreichbar ist und mit anpackt. So hat halt jeder gemacht, was er will.“