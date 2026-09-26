Gemüsebauern fürchten nun um ihre Existenz

Produktion „bricht auf einen Schlag weg“

Für Mayr steht deshalb viel mehr auf dem Spiel als ein einzelner Betriebsstandort. „Es kann nicht sein, dass eine über Jahrzehnte aufgebaute heimische Gemüseproduktion auf einen Schlag wegbricht und gleichzeitig künftig verstärkt Gemüse aus dem Ausland nach Österreich gekarrt wird.“ Genau das will der Multi aber tun – nämlich statt wertvollen heimischen Erbsen, Spinat, Bohnen, Rotkraut & Co. den rot-weiß-roten Markt mit ausländischem Gemüse überschwemmen.