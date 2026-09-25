Neben Eklat: Antragsflut bei Chaos-Behörde MA 35

Die meisten Personen, die zu Österreichern gemacht werden, stammten ursprünglich aus Israel (13,5 Prozent) und den USA (13,3 Prozent). Dabei ging es aber zumeist um die Verleihung der Staatsbürgerschaft an NS-Verfolgte oder deren Nachkommen. Danach folgten bereits Syrer (8,3 Prozent) und Afghanen (6,5 Prozent).