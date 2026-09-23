So schlimm geht es in der Chaos-Behörde MA 35 zu

„Es ist mit der Reform und dem rollierenden Strategieprozess gelungen, uns so aufzustellen, dass wir uns für die Zukunft gut wappnen können“ – diesen Satz hat Nicole del Carmen Garfias, die Chefin der MA 35, bei einem „Krone“-Lokalaugenschein im Juli 2026 noch stolz gesagt. Nach einer Reihe von Missständen wollte sie in der Behörde so richtig aufräumen. Seit Mittwoch wissen wir: Gelungen ist das nicht. Ein neuer Skandal erschüttert die Magistratsabteilung. Was wir bisher wissen: