So schlimm geht es in der Chaos-Behörde MA 35 zu

Die Wiener Chaos-Behörde MA 35 – zuständig für Staatsbürgerschaften und Einwanderung – ist um einen neuen Skandal reicher. Am Dienstag kam es in der Zentrale zu einer Hausdurchsuchung. Es geht um leichten Zugang zu Aufenthaltstiteln. Haft inklusive. Die „Krone“ kennt erste Details ...
„Es ist mit der Reform und dem rollierenden Strategieprozess gelungen, uns so aufzustellen, dass wir uns für die Zukunft gut wappnen können“ – diesen Satz hat Nicole del Carmen Garfias, die Chefin der MA 35, bei einem „Krone“-Lokalaugenschein im Juli 2026 noch stolz gesagt. Nach einer Reihe von Missständen wollte sie in der Behörde so richtig aufräumen. Seit Mittwoch wissen wir: Gelungen ist das nicht. Ein neuer Skandal erschüttert die Magistratsabteilung. Was wir bisher wissen:
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