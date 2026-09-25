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VSV fügt Red Bull Salzburg nächste Niederlage zu!

Eishockey
25.09.2026 23:03
John Hughes, einer der VSV-Torschützen gegen Red Bull Salzburg
John Hughes, einer der VSV-Torschützen gegen Red Bull Salzburg(Bild: GEPA)
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

Der VSV hat Red Bull Salzburg in der ICE Hockey League die vierte Niederlage im vierten Saisonspiel zugefügt!

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Die Villacher gewannen am Freitag in der Mozartstadt mit 4:2, während der makellose Erzrivale KAC nach einem 7:3 bei Olimpija Ljubljana als einziges Team der Liga zwölf Punkte auf dem Konto hat. Der ersatzgeschwächte Meister Graz99ers machte einen zweimaligen Rückstand gegen die Vienna Capitals wett und setzte sich mit 3:2 nach Verlängerung durch.

Für Liga-Neuling HC Milano hingegen gab es mit einem 0:3 bei Ferencvaros in Ungarn die erste Niederlage im vierten Spiel. Die Black Wings Linz gewannen gegen Tabellenschlusslicht Pioneers Vorarlberg 5:3. Für die Salzburger von Head Coach Alan Letang verschärfte sich damit zwei Tage nach der Niederlage gegen die Innsbrucker Haie im Penaltyschießen die Krise zum Saisonstart.

VSV im Mitteldrittel effizient
Die Villacher meldeten sich unterdessen nach dem 1:6 im Kärntner Derby gegen den KAC am Mittwoch eindrucksvoll zurück. Bei den „Bullen“ brillierte der VSV vor allem im Mitteldrittel mit vier Toren durch die Kanadier Kevin Hancock (25./PP), Joel Teasdale (29.) und John Hughes (32./PP2, 38.). Die Salzburger konnten die frühe Führung durch Wyatt Kalynuk (2./PP) nicht in Zählbares ummünzen.

Der KAC lag in Slowenien nach dem ersten Drittel noch zurück, drehte die Partie aber innerhalb von 18 Sekunden durch Thomas Hundertpfund und Jan Mursak (beide 21.). Beiden gelang im Schlussdrittel jeweils ein weiterer Treffer. In Graz gingen die Capitals durch ein Powerplay-Tor von Benjamin Lanzinger (11.) in Führung. Zwei Minuten später glich Nationalspieler Paul Huber (13.) aus, ehe die Wiener durch Jakob Lilja (48.) den Sieg vor Augen hatten. Doch die Steirer retteten sich durch Josh Currie (56./PP) in die Overtime, in der Nick Swaney (62.) vor 3008 Zuschauern zum Endstand traf.

Lagace verletzt
Nicht mit dabei waren insgesamt elf Grazer Profis, darunter auch 99ers-Stammgoalie Maxime Lagace. Der 33-jährige Kanadier hatte sich am Mittwoch gegen Bozen (4:3 n.V.) wie schon im Finish der Meistersaison eine Adduktorenverletzung zugezogen. Ersatzgoalie Nicolas Wieser fehlte gegen die „Caps“ ebenfalls, für ihn spielte Patrick Grascher.

Die Black Wings gaben gegen die Pioneers eine 3:0-Führung aus der Hand. Doch Graham Knott brachte die Linzer noch im Mitteldrittel auf die Siegerstraße, Brady Shaw gelang mit seinem dritten Treffer des Tages ins leere Tor kurz vor der Schlusssirene die Entscheidung.

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