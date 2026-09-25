VSV fügt Red Bull Salzburg nächste Niederlage zu!

Der KAC lag in Slowenien nach dem ersten Drittel noch zurück, drehte die Partie aber innerhalb von 18 Sekunden durch Thomas Hundertpfund und Jan Mursak (beide 21.). Beiden gelang im Schlussdrittel jeweils ein weiterer Treffer. In Graz gingen die Capitals durch ein Powerplay-Tor von Benjamin Lanzinger (11.) in Führung. Zwei Minuten später glich Nationalspieler Paul Huber (13.) aus, ehe die Wiener durch Jakob Lilja (48.) den Sieg vor Augen hatten. Doch die Steirer retteten sich durch Josh Currie (56./PP) in die Overtime, in der Nick Swaney (62.) vor 3008 Zuschauern zum Endstand traf.