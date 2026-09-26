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Bremer Legendenspiel

„Sladdi“ feiert Geburtstag gegen Real Madrid

Fußball
26.09.2026 05:30
(Bild: GEPA)
Porträt von Lukas Schneider
Von Lukas Schneider

Geburtstag, volles Stadion und jede Menge Legenden. Zlatko Junuzovic feiert seinen 39. Geburtstag dort, wo er einst zur Ikone wurde – im Weserstadion gegen die Real-Stars. Der Ex-ÖFB-Teamspieler erinnert sich an einen ganz besonderen Moment in Grün-Weiß zurück.

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„Ich treffe ehemalige Mitspieler, die zu sehr guten Freunden geworden sind. Für meine Familie ist es ein Highlight, dazu feiere ich am Spieltag vor einer vollen Hütte meinen 39. Geburtstag. Es ist also alles angerichtet“, strahlt der 55-fache ÖFB-Teamspieler Zlatko Junuzovic.

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