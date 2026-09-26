„Sladdi“ feiert Geburtstag gegen Real Madrid

„Ich treffe ehemalige Mitspieler, die zu sehr guten Freunden geworden sind. Für meine Familie ist es ein Highlight, dazu feiere ich am Spieltag vor einer vollen Hütte meinen 39. Geburtstag. Es ist also alles angerichtet“, strahlt der 55-fache ÖFB-Teamspieler Zlatko Junuzovic.