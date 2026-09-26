Konflikt um Kraftwerk: Gericht legt Gutachten vor

„Meistbegangene Wanderweg“

In der Region lebt die Hoffnung auf einen Erhalt der Klamm. „Die Talbachklamm muss unbedingt erhalten bleiben, und ich hoffe auf eine gute Entscheidung“, sagt Schladmings Bürgermeister Hermann Trinker. Er verweist einmal mehr auf die touristische Bedeutung: „Wir haben zwei Millionen Nächtigungen in der Region im Jahr, und die Talbachklamm ist der meistbegangene Wanderweg. Zudem ist sie auch ein kühles Naherholungsgebiet für unsere Bewohner.“