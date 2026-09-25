Besatzung gerettet
Flammeninferno auf Frachtschiff vor Mykonos
Vor der bekannten griechischen Insel Mykonos ist am Freitag ein Brand auf einem Frachtschiff ausgebrochen. An Bord waren 29 Personen, die durch das rasche Eingreifen der Einsatzkräfte in Sicherheit gebracht wurden.
Wie NEWS5 meldete, sei das Feuer im Maschinenraum des Schiffes ausgebrochen. Besatzungsmitglieder versuchten daraufhin, den Brand zu löschen. Sie erhielten schon bald Unterstützung von der griechischen Küstenwache, die eine großangelegte Rettungs- und Löschoperation einleitete. Das Feuer konnte jedoch nicht sofort unter Kontrolle gebracht werden. Am späten Freitagnachmittag waren mehrere Patrouillenboote der Küstenwache, Schlepper sowie spezialisierte Löschfahrzeuge im Einsatz.
Ziel war es, die Flammen vollständig zu ersticken und das Havarist-Schiff zu sichern. Eine hohe Rauchsäule war zu sehen. Zudem galt es, ein mögliches Austreten von Treibstoffen zu verhindern. Umwelt- und Küstenschutzteams überwachen das Seegebiet um die Insel Mykonos engmaschig, um möglichen Gewässerverunreinigungen sofort entgegenzuwirken.
Crewmitglieder unverletzt
Zum Zeitpunkt des Flammeninfernos waren neben 166 Lastwagen und 29 Autos auch 29 Menschen an Bord. Sie konnten evakuiert werden, Verletzte wurden bisher nicht gemeldet. Weshalb im Maschinenraum ein Feuer ausgebrochen ist, war zunächst unklar. Die griechischen Seebehörden ermitteln.
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