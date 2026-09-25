Flammeninferno auf Frachtschiff vor Mykonos

Wie NEWS5 meldete, sei das Feuer im Maschinenraum des Schiffes ausgebrochen. Besatzungsmitglieder versuchten daraufhin, den Brand zu löschen. Sie erhielten schon bald Unterstützung von der griechischen Küstenwache, die eine großangelegte Rettungs- und Löschoperation einleitete. Das Feuer konnte jedoch nicht sofort unter Kontrolle gebracht werden. Am späten Freitagnachmittag waren mehrere Patrouillenboote der Küstenwache, Schlepper sowie spezialisierte Löschfahrzeuge im Einsatz.