Bilderbuch-Wetter: Kein Wölkchen trübt den Samstag

Bis zu 26 Grad – und das Ende September: Der Spätsommer zeigt sich dieses Wochenende von seiner Schokoladenseite. Der Samstag präsentiert sich weitgehend wolkenlos und legt damit einen vorbildlichen Auftakt hin.
In den frühen Morgenstunden gibt es noch einige Nebelfelder, die sich etwa im Bereich der Seen von Oberösterreich, Salzburg und Kärnten bis in den späten Vormittag halten können. Dazu ist es noch richtig frisch, die Frühtemperaturen liegen zwischen null und sieben Grad.
Im Laufe des Vormittags reißen die Nebelfelder aber auf und machen der Sonnen Platz. Diese gibt dann den ganzen Tag über Vollgas und lässt die Temperaturen in geradezu sommerliche Höhen steigen.
So werden im Laufe des Samstags Tageshöchstwerte von 19 bis 26 Grad erreicht, wobei die höchsten Temperaturen im Westen Österreichs erwartet werden.
Hier geht‘s zum detaillierten Wetterbericht speziell für Ihre Region!
Der Samstag legt damit ein Spätsommer-Comback aus dem Bilderbuch hin – das auch die kommenden Tage laut Vorhersagen anhalten wird.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.