Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Stars & Style

Céline Dion: Eine Stilikone ist zurück

Star-Style
26.09.2026 06:00
Glitzer, Glamour und große Gefühle: Die Musikerin weiß ihre Looks perfekt zu inszenieren.
Glitzer, Glamour und große Gefühle: Die Musikerin weiß ihre Looks perfekt zu inszenieren.(Bild: AFP/THOMAS SAMSON)
Porträt von Nadi Adana
Von Nadi Adana

Mehr als sechs Jahre lang war eine der letzten großen Diven von den Konzertbühnen verschwunden – nun beweist die Sängerin, dass sie nicht nur musikalisch wieder für Gänsehaut sorgt, sondern auch modisch nichts von ihrer Strahlkraft verloren hat. 

0 Kommentare
Krone.at als bevorzugte Quelle in Google News hinzufügen Kronen Zeitung als bevorzugte Google-Quelle hinzufügen

Wegen ihrer Erkrankung mit dem seltenen Stiff-Person-Syndrom musste Céline Dion eine lange Pause einlegen. Vor knapp zwei Wochen feierte die 58-Jährige in Paris ihr großes Comeback – und bewies mit spektakulären Bühnenoutfits und modernen Streetstyle-Looks, dass mit ihr auch eine echte Stilikone zurück ist.

Denn modisch setzte sie bereits auf der Bühne ein starkes Zeichen: In einem schwarzen Leder-Bustier von Alaïa und einem bodenlangen Samtrock zeigte sie, dass sie nun nicht nur musikalisch wieder den Ton angibt. Und auch auf den Straßen von Paris und New York zieht sie einmal mehr alle Blicke auf sich.

Schwarz, skulptural und spektakulär im Leder-Bustier von Alaïa
Schwarz, skulptural und spektakulär im Leder-Bustier von Alaïa(Bild: Instagram/Celine Dion)
Herbstlich in Saint Laurent: Karoblazer und Bleistiftrock
Herbstlich in Saint Laurent: Karoblazer und Bleistiftrock(Bild: Agency People Image USA)
Eleganz im dunkelblauen Leder-Outfit von Givenchy
Eleganz im dunkelblauen Leder-Outfit von Givenchy(Bild: Agency People Image USA)
Fröhliche Blütenpracht: in Oscar de la Renta auf New Yorks Straßen
Fröhliche Blütenpracht: in Oscar de la Renta auf New Yorks Straßen(Bild: Alexander Tuma)
Stilsicher im Reiter-Chic von Michael Kors mit Hut
Stilsicher im Reiter-Chic von Michael Kors mit Hut(Bild: Alexander Tuma)

Früher schrill heute elegant
Dabei war ihr Stil nicht immer so extravagant. Zu Beginn ihrer Karriere bevorzugte sie klassische Roben, ehe dann 2016 ihre große modische Neuerfindung folgte.

Seither liebt sie auffällige Farben und Schnitte. Heute knüpft die Sängerin mit weniger ausgefallenen, dafür umso moderneren Looks daran an. Ihre Stimme musste zwar pausieren – ihr Gespür für Mode offenbar nicht.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Star-Style
26.09.2026 06:00
Jetzt kommentieren
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

Überraschungs-Look bei Staatsbesuch: Kate zeigt sich im Korsett-Dress – und wählt bewusst eine ...
Überraschender Look
Prinzessin Kate zeigt sich in einem Korsett-Dress
Astro-Astrid im Talk:
Wertschätzende Aussprachen, Verbindungen klären
ÖAMTC klärt auf
Von der Piste ins Gefängnis – Wann droht Haft?
Wow-Frauen in Folge 2
Kandidatin Marion trotzt dem Krebs mit neuem Style
Lässig-elegante Kombi
Kate sorgt mit schickem Outfit für Begeisterung
Newsletter
Top 3

Gelesen

Kommentiert
Sport-Mix
Völlig unerwartet! ORF-Sportreporter (61) ist tot
95.531 mal gelesen
Wien
„Alle Staatsbürgerschaften sofort rückabwickeln“
87.960 mal gelesen
Die Verleihung der Staatsbürgerschaft in der MA 35 dauert nur 2 Minuten, 29 Sekunden.
Wirtschaft
Große Neuerungen bei den Minus-25-Prozent-Markerl
83.103 mal gelesen
Für Billa-Kunden, die sparen wollen, wird vieles neu.
Innenpolitik
„Ich bin der Richtige“: Zeiler will Babler ablösen
1304 mal kommentiert
Der „Neue“ in der SPÖ: Gerhard Zeiler will Vizekanzler und/oder SPÖ-Chef werden.
Innenpolitik
Wie das Klimaziel die Spritpreise anheizen könnte
1162 mal kommentiert
Ein neues Gesetz könnte für neue Preisanstiege sorgen. 
Innenpolitik
Wie Gerhard Zeiler Andreas Babler ablösen könnte
1061 mal kommentiert
Gerhard Zeiler will SPÖ-Chef werden.
Mehr Star-Style
Stars & Style
Céline Dion: Eine Stilikone ist zurück
Stars im Modefieber
Die absoluten Hingucker-Looks der Fashion Week
Look mit Wow-Effekt!
Dakota Johnson lässt bei Premiere Dessous blitzen
Süße Wiesn-Trends 2026
Diese Dirndl-Accessoires sind jetzt total angesagt
Aufgemaschelt
Florence Pughs Kleid ist vieles, nur nicht brav!
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Offenlegung & Pflichtangaben krone.at/Krone TV
Offenlegung & EMFG-Angaben Kronen Zeitung
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf