Céline Dion: Eine Stilikone ist zurück

Mehr als sechs Jahre lang war eine der letzten großen Diven von den Konzertbühnen verschwunden – nun beweist die Sängerin, dass sie nicht nur musikalisch wieder für Gänsehaut sorgt, sondern auch modisch nichts von ihrer Strahlkraft verloren hat.
Wegen ihrer Erkrankung mit dem seltenen Stiff-Person-Syndrom musste Céline Dion eine lange Pause einlegen. Vor knapp zwei Wochen feierte die 58-Jährige in Paris ihr großes Comeback – und bewies mit spektakulären Bühnenoutfits und modernen Streetstyle-Looks, dass mit ihr auch eine echte Stilikone zurück ist.
Denn modisch setzte sie bereits auf der Bühne ein starkes Zeichen: In einem schwarzen Leder-Bustier von Alaïa und einem bodenlangen Samtrock zeigte sie, dass sie nun nicht nur musikalisch wieder den Ton angibt. Und auch auf den Straßen von Paris und New York zieht sie einmal mehr alle Blicke auf sich.
Früher schrill heute elegant
Dabei war ihr Stil nicht immer so extravagant. Zu Beginn ihrer Karriere bevorzugte sie klassische Roben, ehe dann 2016 ihre große modische Neuerfindung folgte.
Seither liebt sie auffällige Farben und Schnitte. Heute knüpft die Sängerin mit weniger ausgefallenen, dafür umso moderneren Looks daran an. Ihre Stimme musste zwar pausieren – ihr Gespür für Mode offenbar nicht.
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