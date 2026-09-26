England gegen Spanien ab 20.45 Uhr LIVE

Die Herausforderung am Samstag ist genau die richtige für den Start in die nächste Periode. „Gegen England im Wembley zu spielen – da brauchst du keine weitere Motivation. Sie sind der perfekte Gegner, um sofort wieder in Schwung zu kommen. England hat ein großartiges Nationalteam, das so gut ist wie wir. Nichts, was wir bisher erreicht haben, wird uns helfen, England zu schlagen“, sagte De la Fuente. Zudem werden alle kommenden Konkurrenten zusätzlich motiviert sein, gegen den Weltmeister zu bestehen. „Wir müssen genauso motiviert sein wie die Gegner. Wenn wir es nicht auf dieses Level schaffen, werden wir nicht gewinnen“, betonte der Teamchef.