Alpbachtal stahl den Jungs die Poker-Show!

Beim großen Finale der Klubs der Runde der „Tiroler Krone“ im Casino Seefeld holten sich die Damen der SPG Alpbachtal den 5000-Euro-Scheck. Danach ging es gleich an die Planung des Trainingslagers – über Mallorca, Malta oder die Türkei wurde diskutiert. Auf jeden Fall geht es im Winter ins Warme.
Kurz nach der ersten Runde im großen Finale des Unterhaus-Casinoabends der „Tiroler Krone“ hielten sich die Damen der SPG Alpbachtal noch etwas zurück. „Jetzt schauen wir mal – ich glaube, wir waren ganz gut“, sagte Trainerin Cäcila Larch mit einem vorsichtigen Lächeln.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.