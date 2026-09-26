Alpbachtal stahl den Jungs die Poker-Show!

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Tirol: Sport-Nachrichten
26.09.2026 06:30
Die SPG Alpbachtal räumte den 5.000-Euro-Trainingslagergutschein ab.
Die SPG Alpbachtal räumte den 5.000-Euro-Trainingslagergutschein ab.(Bild: Christof Birbaumer)
Porträt von Martin Taxer
Von Martin Taxer

Beim großen Finale der Klubs der Runde der „Tiroler Krone“ im Casino Seefeld holten sich die Damen der SPG Alpbachtal den 5000-Euro-Scheck. Danach ging es gleich an die Planung des Trainingslagers – über Mallorca, Malta oder die Türkei wurde diskutiert. Auf jeden Fall geht es im Winter ins Warme.

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Kurz nach der ersten Runde im großen Finale des Unterhaus-Casinoabends der „Tiroler Krone“ hielten sich die Damen der SPG Alpbachtal noch etwas zurück. „Jetzt schauen wir mal – ich glaube, wir waren ganz gut“, sagte Trainerin Cäcila Larch mit einem vorsichtigen Lächeln.

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