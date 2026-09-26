Alpbachtal stahl den Jungs die Poker-Show!

Beim großen Finale der Klubs der Runde der „Tiroler Krone“ im Casino Seefeld holten sich die Damen der SPG Alpbachtal den 5000-Euro-Scheck. Danach ging es gleich an die Planung des Trainingslagers – über Mallorca, Malta oder die Türkei wurde diskutiert. Auf jeden Fall geht es im Winter ins Warme.