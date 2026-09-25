Gaza-Aktivist klagt nach Freispruch Hassposter an

„Ich weiß noch, dass ich mich sehr geärgert habe. Es wurde aufgerufen, das Spiel Österreich gegen Israel zu boykottieren.“ Auch ging es darum, dass Israel vom Song Contest ausgeschlossen werden sollte. „Warum darf man nicht mit Juden Fußball spielen oder mit Juden singen?“, sagt die Angeklagte zum Richter. E. habe mit seinen wiederholten Aussagen durchaus dazu beigetragen, dass der Antisemitismus in Österreich stark gestiegen sei: „Wir sind wieder so weit, dass sich Juden in Österreich fürchten müssen, wo kommen wir da hin?“