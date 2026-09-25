Reitsport-Legende siegt vor Schloss Schönbrunn

Österreichs Springreiter zeigen auf

Bereits am Donnerstag zeigten die rot-weiß-roten Springreiter und -reiterinnen, dass mit ihnen am Wochenende zu rechnen ist. Gleich vier von ihnen schafften es am Donnerstag in der ersten Prüfung der höchsten internationalen Kategorie unter die besten zehn. Christoph Obernauer ritt mit „Kleons Jana“ auf Platz drei, Bianca Babanitz belegte mit „Dakato“ Rang fünf. Julia Kogelnig wurde Siebente, die erst 21-jährige Wienerin Lena Binder starke Zehnte. Auch Katharina Rhomberg auf Platz 13 und Max Kühner auf Rang 16 reihten sich im Vorderfeld ein. Den Sieg holte der Australier Thomas McDermott mit „Shqely“ vor der Niederländerin Sanne Thijssen mit „Jopie Amazing JR“.