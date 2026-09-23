Ein junger Intensivtäter kostet uns 60.000 Euro

„Das macht es kompliziert“

Nach Angaben der Stadträtin ist es die erste Einrichtung dieser Art in Österreich. Wien stützt die Freiheitsbeschränkung auf das Heimaufenthaltsgesetz. Doch Emmerling selbst hält es dafür „absolut nicht“ für die passende Grundlage. Das Gesetz sei eigentlich für die Pflege gedacht und verlange unter anderem psychiatrische Testungen. Nach Beratungen mit dem Justizministerium habe sich Wien dennoch für seine Anwendung entschieden, weil eine bundesweite Regelung fehle. Emmerling drängt deshalb auf ein Bundesgesetz.

Die Betreuung kostet laut der Stadträtin rund 60.000 Euro pro Kind. Das sei vertretbar, wenn dadurch Kriminalität verhindert werde.