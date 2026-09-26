Umstrittene Polizeireform: „Warten Testphase ab“

Am Freitag besuchte die steirische ÖVP-Chefin, Landeshauptmann-Stellvertreterin Manuela Khom, das Bezirkspolizeikommando. „Mir ist es wichtig, die Einschätzung zum neuen Dienstzeitmodell von unseren Polizistinnen und Polizisten aus erster Hand zu hören.“ Eine Bewertung wollte sie noch nicht vornehmen: „Wir warten den Abschluss der Testphase ab und werden uns die Ergebnisse genau ansehen. Klar ist, dass die Rückmeldungen ernst genommen werden müssen. Denn gute Arbeitsbedingungen und die Sicherheit der Steirerinnen und Steirer gehen Hand in Hand.“ Volle Überzeugung für die Reform klingt anders.