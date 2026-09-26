„Marko ein Verrückter, Alaba macht Unterschied!“

Holland-Star Wesley Sneijder (42) spielt am Samstag (16 Uhr) in Klagenfurt bei einem Legenden-Match mit Ronaldinho und Co. gegen Österreichs „Copa Pele“-Auswahl. Der ehemalige Inter- und Real-Spielmacher spricht über die Familie Glock, Österreichs Fußball, Alaba und Arnautovic, sorgt sich um Hollands Nationalteam und hat eine interessante Meinung zu Ronaldinho & Messi. Und: Im heutigen Fußball vermisst er seinen Spielertypen ...
„Hallo Brooo, wie geht’s?“, schreit Wesley Sneijder aus dem Flughafen-Shuttle, das ihn vom Privatjet zu Veranstalter Yunus Emre Akkaya bringt. Der Schmäh rennt. Am Samstag trifft der Holland-Superstar (der mit seiner Family und Barcelonas Ex-Ass Ronald De Boer ankam!) mit Legende Ronaldinho & Co. in einem Show-Match auf Österreichs „Copa Pele“-Elf.
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