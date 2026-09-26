136-mal mit dem Sprit-Schmäh viel billiger getankt

Österreich stöhnt seit Monaten unter den Sprit-Preisen. Ein in Salzburger lebender 29-Jähriger konnte aber monatelang billiger tanken – dank eines kriminellen Tricks. Er missbrauchte die Tankkarte einer ausländischen Spedition und füllte die Fahrzeuge Dutzender Leute auf, heißt es in der Anklage der Staatsanwaltschaft.
Tanken um nur einen Euro pro Liter Diesel? Das hat der in Salzburg lebende Serbe wohl Dutzenden Leuten ermöglicht – aber auf kriminelle Art und Weise. Im September 2025 krallte sich der 29-Jährige auf unbekannte Art und Weise die Tankkarte eines kroatischen Speditionsunternehmens. Damit war das billigere Tanken erst möglich.
Kurzerhand bewarb der 29-Jährige seinen Tank-Trick einem größeren Kreis: Etliche Leute riefen an, trafen sich mit dem Serben an einer bestimmten Tankstelle in der Stadt Salzburg. Und er füllte die Fahrzeuge auf. Nicht nur: So mancher kam auch gleich mit einem Kanister.
Es geht um 54.000 Liter Diesel
Laut Anklage der Salzburger Staatsanwaltschaft tankte der 29-Jährige 136-mal bis zum Jänner 2026. Es geht um 54.000 Liter Diesel und eine Schadenssumme von rund 68.000 Euro.
Kommenden Dienstag wird der bislang unbescholtene Angeklagte im Salzburger Landesgericht seinen Sprit-Schmäh erklären müssen: Vorgeworfen werden ihm betrügerischer Datenverarbeitungsmissbrauch und Urkundenunterdrückung.
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