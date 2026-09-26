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29-Jähriger angeklagt

136-mal mit dem Sprit-Schmäh viel billiger getankt

Salzburg
26.09.2026 06:50
Die Tank-Trickserei eines 29-Jährigen wird jetzt Prozess-Thema. (Symbolbild)
Die Tank-Trickserei eines 29-Jährigen wird jetzt Prozess-Thema. (Symbolbild)(Bild: APA/FLORIAN WIESER)
Porträt von Antonio Lovric
Von Antonio Lovric

Österreich stöhnt seit Monaten unter den Sprit-Preisen. Ein in Salzburger lebender 29-Jähriger konnte aber monatelang billiger tanken – dank eines kriminellen Tricks. Er missbrauchte die Tankkarte einer ausländischen Spedition und füllte die Fahrzeuge Dutzender Leute auf, heißt es in der Anklage der Staatsanwaltschaft.

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Tanken um nur einen Euro pro Liter Diesel? Das hat der in Salzburg lebende Serbe wohl Dutzenden Leuten ermöglicht – aber auf kriminelle Art und Weise. Im September 2025 krallte sich der 29-Jährige auf unbekannte Art und Weise die Tankkarte eines kroatischen Speditionsunternehmens. Damit war das billigere Tanken erst möglich.

Kurzerhand bewarb der 29-Jährige seinen Tank-Trick einem größeren Kreis: Etliche Leute riefen an, trafen sich mit dem Serben an einer bestimmten Tankstelle in der Stadt Salzburg. Und er füllte die Fahrzeuge auf. Nicht nur: So mancher kam auch gleich mit einem Kanister.

Es geht um 54.000 Liter Diesel
Laut Anklage der Salzburger Staatsanwaltschaft tankte der 29-Jährige 136-mal bis zum Jänner 2026. Es geht um 54.000 Liter Diesel und eine Schadenssumme von rund 68.000 Euro.

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