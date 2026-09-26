136-mal mit dem Sprit-Schmäh viel billiger getankt

Tanken um nur einen Euro pro Liter Diesel? Das hat der in Salzburg lebende Serbe wohl Dutzenden Leuten ermöglicht – aber auf kriminelle Art und Weise. Im September 2025 krallte sich der 29-Jährige auf unbekannte Art und Weise die Tankkarte eines kroatischen Speditionsunternehmens. Damit war das billigere Tanken erst möglich.