Extreme Hitze ließ Gäste im August fernbleiben

Das Burgenland punktet touristisch mit seinen vielen Sonnenstunden. Zu hohe Temperaturen sorgen aber offensichtlich dafür, dass die Gäste dem Bundesland fernbleiben, wie eine Bilanz des Burgenland Tourismus für den heurigen August zeigt. In dem Monat wurden 497.726 Nächtigungen verzeichnet, um 5,7 Prozent weniger als im Vergleichszeitraum des Vorjahres. Die ausgeprägten Hitzeperioden seien dabei ein wesentlicher Einflussfaktor gewesen, stellt man beim Burgenland Tourismus fest.