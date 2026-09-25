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Tourismus-Bilanz

Extreme Hitze ließ Gäste im August fernbleiben

Burgenland
25.09.2026 16:00
Badeseen und Freibäder waren die Profiteure des heurigen Hitzesommers.
Badeseen und Freibäder waren die Profiteure des heurigen Hitzesommers.(Bild: Gemeinde Königsdorf)
Porträt von Burgenland-Krone
Von Burgenland-Krone

Temperaturen von mehr als 35 Grad Celsius führten teilweise zu Verschiebungen, Stornierungen und vorzeitigen Abreisen. Dennoch bleibt die Jahresbilanz auf stabilem Niveau.

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Das Burgenland punktet touristisch mit seinen vielen Sonnenstunden. Zu hohe Temperaturen sorgen aber offensichtlich dafür, dass die Gäste dem Bundesland fernbleiben, wie eine Bilanz des Burgenland Tourismus für den heurigen August zeigt. In dem Monat wurden 497.726 Nächtigungen verzeichnet, um 5,7 Prozent weniger als im Vergleichszeitraum des Vorjahres. Die ausgeprägten Hitzeperioden seien dabei ein wesentlicher Einflussfaktor gewesen, stellt man beim Burgenland Tourismus fest.

Vorzeitige Abreisen wegen Hitze
Während der extremen Hitze sei es zu einigen Verschiebungen bei Reiseentscheidungen, Stornierungen und vereinzelt sogar zu vorzeitigen Abreisen gekommen. „Bei Temperaturen von deutlich über 35 Grad werden Aktivitäten wie Radfahren, Wandern, Naturexkursionen oder längere Aufenthalte im Freien naturgemäß schwieriger. Gäste reagieren darauf zunehmend flexibel und entscheiden kurzfristiger oder verschieben ihre Burgenland-Urlaube“, erklärt Burgenland Tourismus-Geschäftsführer Didi Tunkel.

Jahresbilanz bleibt stabil
Die Jahresbilanz bleibt aber auch trotz des kleinen Rückgangs im August stabil auf hohem Niveau. Von Jänner bis August wurden insgesamt 2.444.810 Nächtigungen verzeichnet, nur 0,9 Prozent weniger als im Jahr davor. „Dass wir nach acht Monaten trotz eines außergewöhnlich heißen Sommermonats nur knapp unter dem Rekordjahr liegen, zeigt die breite und stabile Nachfrage nach dem Burgenland“, betont Tunkel.

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