Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Quellen berichten:

Mbappes Kampagne gefällt Real überhaupt nicht

Fußball International
26.09.2026 07:30
Kylian Mbappe ist fest davon überzeugt, den Ballon d‘Or zu verdienen.
Kylian Mbappe ist fest davon überzeugt, den Ballon d‘Or zu verdienen.(Bild: AFP/OSCAR DEL POZO)
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

Die Art und Weise, wie Kylian Mbappe in der Debatte um die Ballon-d‘Or-Wahl für sich selbst Werbung macht, kommt bei seinem Arbeitgeber Real Madrid offenbar gar nicht gut an. „Er bettelt förmlich um Stimmen für den Ballon d‘Or“, zitiert etwa die katalanische „Sport“ eine Quelle des Vereins.

0 Kommentare
Krone.at als bevorzugte Quelle in Google News hinzufügen Kronen Zeitung als bevorzugte Google-Quelle hinzufügen

Wiederholt hatte Mbppe öffentlich klargestellt, dass die Auszeichnung für den besten Fußballer der Welt seiner Meinung nach nur an ihn gehen könne. Eine Kampagne, die in der Chefetage von Real Madrid auf „deutliche Vorbehalte“ stoße, wie es die französische Website „Foot Mercato“ formuliert ...

Kylian Mbappe
Kylian Mbappe(Bild: AFP/FRANCK FIFE)

Dabei hatte sich der Verein vor zwei Jahren noch geschlossen hinter seinen damaligen Ballon-‘d‘Or-Anwärter gestellt. Als Real 2024 erfuhr, dass nicht Vinicius Junior, sondern Rodri die Trophäe erhalten sollte, boykottierte der gesamte Klub kurzerhand die Gala. Ein Vorgehen, das sich bei Mbappe wohl kaum wiederholen wird.

Lesen Sie auch:
Kylian Mbappé
Sorge um Franzosen-Ass
Mbappé trifft, jubelt und muss verletzt raus!
25.09.2026

Viele Tore, keine Titel
Wie der Stürmer seine Überzeugung argumentiert: In der vergangenen Saison erzielte der 27-Jährige 42-Pflichtspieltore für Real, außerdem krönte sich der Franzose bei der WM in Nordamerika mit zehn Treffern zum Torschützenkönig des Turniers. Allerdings konnte Mbappe 2026 mit seinen Mannschaften keinen einzigen Titel gewinnen – weder auf Klub- noch auf Nationalteamebene ... 

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Fußball International
26.09.2026 07:30
Jetzt kommentieren
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Newsletter
KMM
Top 3

Gelesen

Kommentiert
Sport-Mix
Völlig unerwartet! ORF-Sportreporter (61) ist tot
95.931 mal gelesen
Wien
„Alle Staatsbürgerschaften sofort rückabwickeln“
88.283 mal gelesen
Die Verleihung der Staatsbürgerschaft in der MA 35 dauert nur 2 Minuten, 29 Sekunden.
Wirtschaft
Große Neuerungen bei den Minus-25-Prozent-Markerl
83.174 mal gelesen
Für Billa-Kunden, die sparen wollen, wird vieles neu.
Innenpolitik
„Ich bin der Richtige“: Zeiler will Babler ablösen
1342 mal kommentiert
Der „Neue“ in der SPÖ: Gerhard Zeiler will Vizekanzler und/oder SPÖ-Chef werden.
Innenpolitik
Wie Gerhard Zeiler Andreas Babler ablösen könnte
1070 mal kommentiert
Gerhard Zeiler will SPÖ-Chef werden.
Wirtschaft
Wie die neue Spritpreisbremse gegenfinanziert wird
892 mal kommentiert
Die Ölbranche wird gleich zweifach zur Kasse gebeten.
Mehr Fußball International
Quellen berichten:
Mbappes Kampagne gefällt Real überhaupt nicht
Neuzugang überrumpelt
Rodri über Barcelona: „Wo bin ich hier gelandet?“
Sport Tv Logo
Sneijder in Kärnten:
„Marko ein Verrückter, Alaba macht Unterschied!“
Venezia gegen Rapid
Das Kultduell sehen Sie live nur auf sportkrone.at
Nations-League-Ticker
England gegen Spanien ab 20.45 Uhr LIVE
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake

Vorteilswelt

Alle Anzeigen

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Offenlegung & Pflichtangaben krone.at/Krone TV
Offenlegung & EMFG-Angaben Kronen Zeitung
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf