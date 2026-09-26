Mbappes Kampagne gefällt Real überhaupt nicht

Viele Tore, keine Titel

Wie der Stürmer seine Überzeugung argumentiert: In der vergangenen Saison erzielte der 27-Jährige 42-Pflichtspieltore für Real, außerdem krönte sich der Franzose bei der WM in Nordamerika mit zehn Treffern zum Torschützenkönig des Turniers. Allerdings konnte Mbappe 2026 mit seinen Mannschaften keinen einzigen Titel gewinnen – weder auf Klub- noch auf Nationalteamebene ...