Kapfenberg startet „Mission 20“ unter den Körben

Streit um Freigabe

Mit Andrew Jones hat Kapfenberg allerdings den MVP der letzten Saison abgegeben – und dazu befindet man sich mit Taye Fields, dem besten Verteidiger und Finals-MVP des letzten Jahres, in einer rechtlich verzwickten Situation. „Fields hat bei uns einen laufenden Vertrag und keine Freigabe für einen anderen Verein erhalten“, so Artamonov über den US-Boy, der nach einem Einsatz für Philadelphia in der NBA Summer League nicht mehr nach Kapfenberg zurückkehrte. Hier hofft man nach wie vor, dass man für den US-Legionär, der in der Zeit in Kapfenberg auch Interesse in Italien (Bologna) weckte, noch eine entsprechende Ablöse kassiert.