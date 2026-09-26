Kapfenberg startet „Mission 20“ unter den Körben

Zwanzig nationale Titel? Dieses Kunststück könnten am Samstag die Kapfenberger Basketballer in der Walfersamhalle mit ihren Fans zusammen feiern. So der entscheidende Wurf im Supercup gegen Wels (14 Uhr/live in ORF) fällt, stemmt die neu zusammengewürfelte Truppe von Headcoach Klym Artamonov gleich im ersten nationalen Pflichtspiel den ersten Pokal.
Als regierender Champion und auf der Jagd nach Meistertitel Nummer neun haben die Bulls natürlich das größte Fadenkreuz in der startenden Saison im Rücken. Dass man mit den neuen US-Legionären – vor allem Jalen Cooper zeigte zuletzt beim Europacupsieg in der Schweiz schon stark auf – das Zeug zur Titelverteidigung haben dürfte, hat man schon angedeutet.
„Aber Talent haben alle Teams in dieser Liga“, weiß Coach Artamonov, „es geht vor allem darum, wer das nötige Energielevel aufs Parkett bringt.“ Mit einem Schnitt von 24,7 Jahren und 196,4 cm stellen die Bulls auch das älteste und größte Team der Liga.
Streit um Freigabe
Mit Andrew Jones hat Kapfenberg allerdings den MVP der letzten Saison abgegeben – und dazu befindet man sich mit Taye Fields, dem besten Verteidiger und Finals-MVP des letzten Jahres, in einer rechtlich verzwickten Situation. „Fields hat bei uns einen laufenden Vertrag und keine Freigabe für einen anderen Verein erhalten“, so Artamonov über den US-Boy, der nach einem Einsatz für Philadelphia in der NBA Summer League nicht mehr nach Kapfenberg zurückkehrte. Hier hofft man nach wie vor, dass man für den US-Legionär, der in der Zeit in Kapfenberg auch Interesse in Italien (Bologna) weckte, noch eine entsprechende Ablöse kassiert.
Offene Rechnung
Ohne Fields, aber mit umso mehr Motivation gehen die Bullen in die heutige erste Titelschlacht. Gegen Wels ist nach dem verlorenen Cupfinale der Vorsaison – das die Bulls im Nachhinein zum Doublesieger hätte machen können – ohnehin eine Rechnung offen.
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