Rodri über Barcelona: „Wo bin ich hier gelandet?“

„Als ich ankam, dachte ich, ich komme zu Barca mit vielen Pässen und Ballbesitz“, schilderte Rodri. Stattdessen standen für den Sechser direkt nach seiner Ankunft intensie körperliche Einheiten und Besuche im Fitnesscenter auf dem Programm. „Das war nicht normal“, hatte sich der 30-Jährige seine erste Woche beim spanischen Meister anders vorgestellt.