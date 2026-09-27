Die Ankunft des Bösen: pure, funkelnde Jelinek

„Rechnitz – der Würgeengel“ fasst eine historische Ungeheuerlichkeit in Botenberichte: Stunden vor dem Zusammenbruch des Nazi-Reichs, Höhepunkt einer orgiastischen Abschiedssause, knallte der Party-Mob 180 Zwangsarbeiter ab. Hier arbeitet Gloger auf Marie Roths Bühne am kühnsten und konsequentesten. Andrej Agranovski stößt eine verstörende Ewigkeit lang 180 Mal den Spaten in den Bühnenboden – ein Schlag für jeden Schuss. „Das schweigende Mädchen“ (über den Prozess gegen die NSU-Nazis) und „Das Lebewohl – nein: die Ankunft“, den Bogen zum drohenden Volkskanzler schlagend, führen auf die groteske Seite in Jelineks Werk. Hier wäre etwas Reduktion kein Fehler gewesen.