Kopfsprung von Boot: 17-Jähriger schwer verletzt

Der junge Mann ankerte am Sonntagnachmittag gemeinsam mit mehreren Bekannten auf einem Motorboot vor Fußach. Gegen 17 Uhr sprang der Jugendliche von der Badeplattform am Heck des Bootes kopfüber in den See. Aufgrund des niedrigen Wasserstands schlug der 17-Jährige jedoch auf dem Grund auf und zog sich dabei Verletzungen unbestimmten Grades im Bereich der Wirbelsäule zu.