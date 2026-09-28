Kopfsprung von Boot: 17-Jähriger schwer verletzt

Ein Bootsausflug am Wochenende nahm für einen 17-Jährigen in Fußach (Vorarlberg) ein übles Ende: Der Bursche hechtete kopfüber vom ankernden Boot in das zu seichte Wasser und verletzte sich dabei schwer an der Wirbelsäule. Der Verunglückte wurde mit dem Rettungshubschrauber in ein Spital in Kempten geflogen.
Der junge Mann ankerte am Sonntagnachmittag gemeinsam mit mehreren Bekannten auf einem Motorboot vor Fußach. Gegen 17 Uhr sprang der Jugendliche von der Badeplattform am Heck des Bootes kopfüber in den See. Aufgrund des niedrigen Wasserstands schlug der 17-Jährige jedoch auf dem Grund auf und zog sich dabei Verletzungen unbestimmten Grades im Bereich der Wirbelsäule zu.
Erstversorgung am Ufer
Seine Begleiter reagierten rasch: Sie alarmierten die Rettung und brachten den Verletzten unverzüglich an Land, wo der Teenager von einem Notarzt erstversorgt wurde. Anschließend wurde der Bursche mit dem Rettungshelikopter ins Krankenhaus in Kempten transportiert.
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