Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Heftiger Badeunfall

Kopfsprung von Boot: 17-Jähriger schwer verletzt

Vorarlberg
28.09.2026 10:12
Am Bodensee ereignete sich ein folgenschwerer Badeunfall.
Am Bodensee ereignete sich ein folgenschwerer Badeunfall.(Bild: Harald Küng)
Porträt von Vorarlberg-Krone
Von Vorarlberg-Krone

Ein Bootsausflug am Wochenende nahm für einen 17-Jährigen in Fußach (Vorarlberg) ein übles Ende: Der Bursche hechtete kopfüber vom ankernden Boot in das zu seichte Wasser und verletzte sich dabei schwer an der Wirbelsäule. Der Verunglückte wurde mit dem Rettungshubschrauber in ein Spital in Kempten geflogen.

0 Kommentare
Krone.at als bevorzugte Quelle in Google News hinzufügen Kronen Zeitung als bevorzugte Google-Quelle hinzufügen

Der junge Mann ankerte am Sonntagnachmittag gemeinsam mit mehreren Bekannten auf einem Motorboot vor Fußach. Gegen 17 Uhr sprang der Jugendliche von der Badeplattform am Heck des Bootes kopfüber in den See. Aufgrund des niedrigen Wasserstands schlug der 17-Jährige jedoch auf dem Grund auf und zog sich dabei Verletzungen unbestimmten Grades im Bereich der Wirbelsäule zu.

Lesen Sie auch:
Der Pegel des zweitgrößten Alpensees sinkt weiter. Auch über den Alpenrhein kommt weiterhin ...
Krone Plus Logo
Schiffe auf Grund
Wassermangel belastet den gesamten Bodenseeraum
11.08.2026

Erstversorgung am Ufer
Seine Begleiter reagierten rasch: Sie alarmierten die Rettung und brachten den Verletzten unverzüglich an Land, wo der Teenager von einem Notarzt erstversorgt wurde. Anschließend wurde der Bursche mit dem Rettungshelikopter ins Krankenhaus in Kempten transportiert.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Vorarlberg
28.09.2026 10:12
Jetzt kommentieren
Ähnliche Themen
WirbelsäuleRettungshubschrauberWochenendeWasser
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Vorarlberg
Bregenz
13° / 24°
Symbol wolkenlos
Bludenz
12° / 27°
Symbol heiter
Dornbirn
12° / 26°
Symbol wolkenlos
Feldkirch
11° / 26°
Symbol heiter

krone.tv

Papst Leo XIV. hat Frankreich dazu aufgerufen, nukleare Waffen zu verbieten.
Gegen „Kriegsgedöns“
Papst ruft Frankreich zu atomarer Abrüstung auf
Israels Armee hat am Freitag ein Tunnelsystem der Hamas im Süden des Gaza-Streifens zerstört. 
Zwei Kilometer lang
Israel jagt in Gaza Hamas-Tunnel in die Luft
Eine Bürgerinitiative fordert strengere Regeln für die Lieferdrohnen von Amazon.
„Wie ein Bienenstock“
Texaner wehren sich gegen Amazons Lieferdrohnen
Nicht nur Reichensport
Hier können Kinder gratis Reitsportluft schnuppern
Russlands Präsident Wladimir Putin mit dem Oligarchen Alischer Usmanow (Archivbild)
Usmanow und Fridman
EU hebt Sanktionen gegen russische Oligarchen auf
Newsletter
Top 3

Gelesen

Kommentiert
Ausland
In Europa: Hitzeglocke bringt noch einmal 40 Grad
95.121 mal gelesen
Auch in Österreich erwarten uns kommende Woche noch einmal ungewöhnlich hohe Temperaturen.
Motor
Riesen-Rückruf bei VW: Fast vier Millionen Autos!
86.883 mal gelesen
Der VW-Konzern muss Millionen Fahrzeuge zurückrufen.
Österreich
Winkens zu „Gunkl“: „Du hast ein Leben zerstört!“
78.126 mal gelesen
Elke Winkens vergangene Woche in einem Wiener Gasthaus: „All die furchtbaren Fälle lassen bei ...
Innenpolitik
Nach „Krone“-Interview: SPÖ völlig in Schockstarre
1518 mal kommentiert
Bekommt Andreas Babler Konkurrenz? Der Vizekanzler will es wohl noch nicht ganz wahrhaben.
Österreich
„Danke, Österreich!“ So funktioniert Integration
986 mal kommentiert
Mit der Flüchtlingswelle 2015 kamen sehr viele Menschen nach Österreich.
Niederösterreich
E-Scooter-Fahrer reißt Stahltor aus Verankerung!
887 mal kommentiert
Der Bursche rammte das Tor mit höllischer Geschwindigkeit, es wurde aus der Verankerung ...
Mehr Vorarlberg
Idee gescheitert
Kein Geld für Bio-Unterwäsche: Aus für Inno-Tex
Schönste Wanderrouten
Zwischen Felsen und artenreichen Alpwiesen
Heftiger Badeunfall
Kopfsprung von Boot: 17-Jähriger schwer verletzt
13 und 16 Jahre alt
Jugendtrio bei Einbruch in Volksschule erwischt
Kleines Glückspiel
Kaugummiautomaten: Nostalgie mit Dreh
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Offenlegung & Pflichtangaben krone.at/Krone TV
Offenlegung & EMFG-Angaben Kronen Zeitung
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf