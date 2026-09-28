Mit Fleischerbeil an Wohnungstür „geklopft“

Als der Wohnungsinhaber ein Fleischerbeil in der Jacke des jungen Mannes bemerkte, schloss er sofort die Tür. Der Jugendliche soll dann versucht haben, die Tür wieder gewaltsam aufzudrücken. Anschließend soll er das Beil gezogen, damit gegen den Eingangsbereich geschlagen und das Küchenwerkzeug durch den Briefschlitz gesteckt haben.