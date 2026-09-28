Vor Polizei versteckt
Dieb verkleidete sich acht Jahre lang als Frau
Ein Krimineller aus Istanbul war bei seiner Tarnung vor den Behörden besonders kreativ: Damit die Polizei ihn nicht finden konnte, tarnte er sich als Frau.
Acht Jahre lang suchte die Polizei in Istanbul Tuğrul Başar wegen einer Haftstrafe und beobachtete bei den Ermittlungen jahrelang die gesamte Familie. Doch aufzufinden war er trotz aller Bemühungen nicht – sondern nur seine „Schwester“, als die sich der Dieb verkleidet hatte, berichtet die türkische Zeitung „Milliyet“.
2010 war Başar wegen Diebstahls unter Vortäuschung einer behördlichen Tätigkeit verurteilt worden, seit Februar 2018 suchte die Polizei nach ihm. Eigentlich hätte er sieben Jahre und elf Monate im Gefängnis sitzen müssen. Erst jetzt konnten die Beamten den Mann im Istanbuler Stadtteil Kadıköy ausfindig machen. Dabei soll sein eigener Ausweis und der seiner Schwester bei ihm vorgefunden worden sein.
Nun kommt ein weiteres Ermittlungsverfahren auf Başar zu – wegen „Verwendung von Identitätsdaten einer anderen Person“. Einstweilen wurde er an die Polizeiwache Kadıköy, İskele übergeben.
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