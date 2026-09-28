Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Vor Polizei versteckt

Dieb verkleidete sich acht Jahre lang als Frau

Ausland
28.09.2026 10:48
An Kreativität mangelte es dem Mann nicht.
An Kreativität mangelte es dem Mann nicht.(Bild: Permedio)
Porträt von Angelika Sima
Von Angelika Sima

Ein Krimineller aus Istanbul war bei seiner Tarnung vor den Behörden besonders kreativ: Damit die Polizei ihn nicht finden konnte, tarnte er sich als Frau.

0 Kommentare
Krone.at als bevorzugte Quelle in Google News hinzufügen Kronen Zeitung als bevorzugte Google-Quelle hinzufügen

Acht Jahre lang suchte die Polizei in Istanbul Tuğrul Başar wegen einer Haftstrafe und beobachtete bei den Ermittlungen jahrelang die gesamte Familie. Doch aufzufinden war er trotz aller Bemühungen nicht – sondern nur seine „Schwester“, als die sich der Dieb verkleidet hatte, berichtet die türkische Zeitung „Milliyet“.

2010 war Başar wegen Diebstahls unter Vortäuschung einer behördlichen Tätigkeit verurteilt worden, seit Februar 2018 suchte die Polizei nach ihm. Eigentlich hätte er sieben Jahre und elf Monate im Gefängnis sitzen müssen. Erst jetzt konnten die Beamten den Mann im Istanbuler Stadtteil Kadıköy ausfindig machen. Dabei soll sein eigener Ausweis und der seiner Schwester bei ihm vorgefunden worden sein.

Lesen Sie auch:
Die Polizei sucht nun nach dem Verdächtigen, der kurz vor Weihnachten eine Bank überfallen ...
War Täter verkleidet?
Raub-Opfer blieb aus Angst 50 Minuten im Keller
24.12.2025
Intensivstation
Dieb soff sich bei Warten auf Polizei ins „Koma“
13.09.2025

Nun kommt ein weiteres Ermittlungsverfahren auf Başar zu – wegen „Verwendung von Identitätsdaten einer anderen Person“. Einstweilen wurde er an die Polizeiwache Kadıköy, İskele übergeben.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Ausland
28.09.2026 10:48
Jetzt kommentieren
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Offenlegung & Pflichtangaben krone.at/Krone TV
Offenlegung & EMFG-Angaben Kronen Zeitung
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf