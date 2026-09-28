Dieb verkleidete sich acht Jahre lang als Frau

2010 war Başar wegen Diebstahls unter Vortäuschung einer behördlichen Tätigkeit verurteilt worden, seit Februar 2018 suchte die Polizei nach ihm. Eigentlich hätte er sieben Jahre und elf Monate im Gefängnis sitzen müssen. Erst jetzt konnten die Beamten den Mann im Istanbuler Stadtteil Kadıköy ausfindig machen. Dabei soll sein eigener Ausweis und der seiner Schwester bei ihm vorgefunden worden sein.