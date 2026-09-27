„Fausts Verdammnis“ als gigantischer Bildersturm

Auch Faust ist in dieser Inszenierung, die einem Bildersturm gleichkommt, immer und überall. Er steht nicht nur als Figur auf der Bühne, sondern lacht von Plakaten, wird als Buch gelesen und schimmert als Stummfilm über die Leinwand. Kurz: Die Inszenierung ist sich nicht nur der historischen Wucht des Stoffes sondern vor allem auch deren unendlicher Theatralik bewusst. Sie spielt mit ihr bis über die Grenze des Camp hinaus: Faust ist ein verzweifelt-patscherter Forscher, Mephistopheles ein genderqueerer Clown und Marguerite eine überkandidelte Nachtclubsängerin. Letztere scheinen sich bereits zu kennen und das Liebesdrama mit Faust bewusst zu inszenieren. Es ist ein Spiel im Spiel im Spiel – und doch sind die echten Gefühle nicht zu vermeiden.