„Große Opfer, aber Israel kann uns nicht besiegen“

Hisbollah an Verhandlungen mit Israel nicht beteiligt

Nasrallah war am 27. September 2024 bei einem massiven israelischen Luftangriff auf die südlichen Vororte Beiruts getötet worden. Im Libanon bekämpfen sich die israelische Armee und die schiitische Hisbollah. Unter Vermittlung der USA hatten sich die Regierungen Israels und des Libanon zwar Ende Juni auf eine Rahmenvereinbarung geeinigt, die den Weg für ein endgültiges Friedensabkommen zwischen den beiden Nachbarländern ebnen soll. Die Hisbollah war an den Verhandlungen jedoch nicht beteiligt.