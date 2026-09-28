CDUler protzt mit Strandkorb und erntet Shitstorm

Philipp Amthor gilt als Nachwuchshoffnung der angeschlagenen deutschen CDU. Doch nun sorgt der 33-Jährige mit einem Auftritt in der vierteiligen ZDF-Dokumentation „Inside CDU“ für heftige Kritik, Spott und Häme in den sozialen Netzwerken. Im Fokus der Kritik steht dabei ein Strandkorb ...
In einer Folge der jüngst veröffentlichten zweiten Staffel der besagten Doku ist zu sehen, wie sich der frisch ernannte Staatsminister für Bund-Länder-Beziehungen einen blau-weiß gestreiften Strandkorb auf den Balkon seines prunkvollen Büros im Kanzleramt liefern lässt.
„Ja, das sieht doch super aus“
„Ja, das sieht doch super aus“, sagt der Jungpolitiker, als der Lieferant das Objekt ins Freie rollt. Dann spricht er darüber, wie es ausgerichtet werden sollte. „Für den unwahrscheinlichen Fall, dass ich den mal nutze zum Erholen, dann kann ich mir den immer noch in den Kanzlergarten drehen“, sagt Amthor.
Der besagte Video-Ausschnitt ist ab etwa Minute 13:40 zu sehen:
Amthor, der Ende November 2025 in Wien gastierte, wird bereits vor seinem Wechsel ins Kanzleramt ebenso als politisches Talent wie als politische Reizfigur angesehen. Mit nur 24 Jahren war er 2017 erstmals in den Bundestag eingezogen. Bis vor Kurzem war er Digital-Staatssekretär, seit knapp zwei Monaten ist er Staatsminister für die Bund-Länder-Beziehungen im Kanzleramt. Er stammt aus Mecklenburg-Vorpommern, wo Strandkörbe die Strände an der Ostseeküste säumen.
„Spätrömischer Dekadenz im Endstadium“
Die Szene im Kanzleramt löste etliche Reaktionen in den sozialen Netzwerken aus. Gleich mehrere Instagram-Nutzer schrieben, sie hätten zuerst gedacht, dass es sich um Satire handle oder um KI-generierte Inhalte. Andere warfen Amthor Überheblichkeit vor, einer sprach gar von „spätrömischer Dekadenz im Endstadium“. Im Vergleich mit Amthor wirke der Sonnenkönig Ludwig XIV. „wie ein bodenständiger Dude“ amüsierte sich auf X Christopher Pietsch, der wie Amthor ebenfalls Christdemokrat ist.
Einige Nutzer nahmen die Szene aber auch mit Humor. „Ach irgendwie ist das lustig mit dem Strandkorb. Ich gönne ihm den Strandkorb“, schrieb eine Nutzerin unter einem Beitrag. So oder so: Die Szene polarisiert. Allein ein Instagram-Beitrag von „ZDF heute“ zu Amthor bei „Inside CDU“ wurde bis Sonntagabend mehr als 1600 Mal kommentiert.
Im Netz kursieren schon erste KI-genierte Videos und Fotocollagen, die Amthor durch den Kakao ziehen:
Auch Luxus-Ledersitzecke regt auf
Aufgefallen ist einigen Nutzern in den sozialen Netzwerken zudem die Ledersitzecke in Amthors Büro – offenbar die „Le Corbusier“-Reihe des italienischen Möbelherstellers Cassina, Kostenpunkt: mehr als 25.000 Euro. Bei den Möbeln handelt es sich um Bundesinventar, das der Staatsminister weder selbst ausgesucht noch bezahlt hat.
Die ZDF-Dokumentation begleitet Amthor gemeinsam mit weiteren CDU-Politikern und gewährt Einblicke in die Partei und ihre Arbeit. Die zweite Staffel entstand unter anderem bei Dreharbeiten im Bundeskanzleramt sowie während verschiedener Landtagswahlkämpfe.
Für die CDU kommt der Auftritt zur Unzeit: Die Partei kämpft nach schwachen Ergebnissen bei drei Landtagswahlen – in Mecklenburg-Vorpommern flog sie sogar aus dem Parlament – ohnehin mit einem Glaubwürdigkeitsproblem.
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