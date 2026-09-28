CDUler protzt mit Strandkorb und erntet Shitstorm

Amthor, der Ende November 2025 in Wien gastierte, wird bereits vor seinem Wechsel ins Kanzleramt ebenso als politisches Talent wie als politische Reizfigur angesehen. Mit nur 24 Jahren war er 2017 erstmals in den Bundestag eingezogen. Bis vor Kurzem war er Digital-Staatssekretär, seit knapp zwei Monaten ist er Staatsminister für die Bund-Länder-Beziehungen im Kanzleramt. Er stammt aus Mecklenburg-Vorpommern, wo Strandkörbe die Strände an der Ostseeküste säumen.