Atomwaffenausgaben steigen, KI verschärft Risiken

19-prozentiger Anstieg der Atomwaffenausgaben im letzten Jahr

Tatsächlich sind die Ausgaben für Atomwaffen im letzten Jahr weiter gestiegen. Nach Berechnungen der 2017 mit dem Friedensnobelpreis ausgezeichneten Internationalen Kampagne zur Abschaffung von Atomwaffen (ICAN) haben die neun Atomwaffenstaaten – die USA, Russland, Großbritannien, Frankreich, China, Indien, Pakistan, Nordkorea und vermeintlich Israel – im Jahr 2025 insgesamt rund 118,8 Milliarden Dollar für ihre Nukleararsenale ausgegeben. Das entspricht einem Anstieg von 19 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Den größten Anteil hatten die USA mit 69,2 Milliarden Dollar, gefolgt von China mit 13,5 Milliarden und Großbritannien mit 12,6 Milliarden Dollar.