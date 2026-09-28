Märtha Louise gerührt von Tochter Leahs Auftritt

Er war auch „Norwegens Großvater“

„Die vergangenen Wochen waren emotional. Vor kurzem ist mein Großvater gestorben, der für viele auch so etwas wie Norwegens Großvater war“, sagte sie. Gleichzeitig erinnerte sie daran, wie sehr das Leben in der Öffentlichkeit ihre Familie geprägt hat: „Seit meiner Kindheit stehen meine Familie und ich im Rampenlicht. Meinen Vater habe ich bereits mit 14 Jahren verloren.“