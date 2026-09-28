Märtha Louise gerührt von Tochter Leahs Auftritt

Ob auch der ORF bei „Dancing Stars“ im März mit so viel Emotionen und royalem Star-Power mithalten kann? Bei der norwegischen Version „Skal vi danse“ tanzt jetzt jedenfalls eine echte Royal mit! Leah Isadora Behn, die bildhübsche Enkelin des verstorbenen Königs Harald V. und Tochter von Prinzessin Märtha Louise.
Gleich in der ersten Show rührte die 21-Jährige ganz Norwegen zu Tränen. Ihr Auftritt war eine bewegende Hommage an ihren erst vor vier Wochen verstorbenen Großvater, König Harald. Vor dem Tanz sprach Leah Isadora Behn offen über ihre Trauer:
Er war auch „Norwegens Großvater“
„Die vergangenen Wochen waren emotional. Vor kurzem ist mein Großvater gestorben, der für viele auch so etwas wie Norwegens Großvater war“, sagte sie. Gleichzeitig erinnerte sie daran, wie sehr das Leben in der Öffentlichkeit ihre Familie geprägt hat: „Seit meiner Kindheit stehen meine Familie und ich im Rampenlicht. Meinen Vater habe ich bereits mit 14 Jahren verloren.“
Taschentuch-Alarm im Scheinwerferlicht!
Ihre Mutter Prinzessin Märtha Louise saß mitten im Publikum und konnte die Tränen nicht zurückhalten. Neben ihr fieberten Stiefvater Durek Verrett und die Schwestern Maud Angelica und Emma Tallulah mit.
Geheimnisvoller Mann im Publikum
Neben den Royals saß auch der norwegische Social-Media-Creator Jostein Hamar (20). Welcher Art seine Beziehung zur Familie von Märtha Louise ist, wollte er norwegischen Medien gegenüber aber nicht verraten. Es hieß in den Berichten nur, dass Leah nicht als Single an den Start gegangen sei.
Die schöne Königs-Enkelin tanzte sich mit Profi Andreas Holst Hiim übrigens direkt in die Herzen der Zuschauer und holte starke 24 Punkte.
Märtha Louise „stolz“ und „beeindruckt“
Mama Märtha Louise schwärmte nach der Show auf Instagram, dass es magisch gewesen sei. „Ich bin so stolz auf euch beide und sehr beeindruckt von allem, was ihr erreicht. Ich liebe euch mehr als alles andere. Ihr wart gestern auf dem Parkett absolut magisch“, schrieb am Samstag.
Trauer im Königshaus
Für die norwegische Königsfamilie ist die Tanzshow vermutlich ein herbeigesehnter leichter Moment nach all der Trauer in den letzten Wochen.
König Harald V. starb am 28. August 2026 im Alter von 89 Jahre. Seine Schwester, Prinzessin Astrid von Norwegen, saß noch an seinem Sarg und nahm an der Beerdigung teil, bevor auch sie am 11. September 2026 im Alter von 94 Jahren friedlich einschlief.
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