KI-Cyberangriff auf europäischen Bahnbetreiber

Die spanische Staatsbahn RENFE ist nach eigenen Angaben Ziel eines Cyberangriffs geworden, bei dem Daten von Nutzern betroffen waren. Der Vorfall habe seinen Ursprung auf zuvor kompromittierten Servern des staatlichen Infrastrukturbetreibers ADIF gehabt, die mit den Systemen von RENFE verbunden seien, teilte das Unternehmen mit. Die Angreifer hätten auf begrenzte Nutzerdaten zugreifen können, vor allem auf Namen und E-Mail-Adressen.