Eklat in ÖFB-Gruppe: Hat „trostlose Farce“ Folgen?

Außenminister reagiert mit umstrittenem Tweet

Ob die Armbinden dem UEFA-Regelwerk für Traueranlässen entsprechen oder es in dieser Hinsicht Folgen gibt, ist unterdessen noch unklar. Es ist aber auch ein Randaspekt. Denn vor allem auf politischer Ebene gingen die Wogen hoch. Israels Außenminister Gideon Sa’ar reagiert auf X empört und erinnerte die Iren an ihre Neutralität im Zweiten Weltkrieg und ein Freundschaftsspiel gegen das Deutsche Reich im Jahr 1939, wo das damalige irische Team den Hitlergruß gezeigt hatte. Die Iren würden nun, so Gideon Sa‘ar, auf der Seite des „palästinensischen Terrorismus“ und des „Dschihadismus“ stehen.