Salzburger Haifisch wurde in Karlsruhe Vater

Zuchterfolg in Deutschland: Bei den gefährdeten Schwarzspitzeriffhaien gibt es nun gleich vier Babys im Naturkundemuseum! Gezüchtet wurde dabei mit einem Hai, der erst vergangenes Jahr von Salzburg aus in das nördliche Nachbarland siedelte – und der bereits stolze 22 Jahre alt ist.
Anfang September wurde der Hai-Nachwuchs von „Karla“ in Karlsruhe nach 14 Monaten Tragzeit geboren. Der Vater ist „Amadeus“ – ein Haifisch aus dem Salzburger Haus der Natur, der nach seiner Übersiedelung in Deutschland diesen Namen bekommen hat.
Das Nachzüchten gilt dabei als großer Erfolg. Schwarzspitzenriffhaie sind in der freien Natur vom Aussterben bedroht. Sie können ohne Korallenriffe nicht überleben – und genau diese sterben jedoch immer mehr.
Bis zuletzt war nicht gewiss, ob der Salzburger Hai aufgrund seines hohen Alters überhaupt noch Nachwuchs zeugen kann. Nun ist er tatsächlich mit 22 Jahren doch noch Vater geworden.
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