Zehn Betreuungsplätze für die Kleinsten im Ort

Die kleinen Flachgauer Gemeinde Schleedorf hat es geschafft, den eigenen Kindergarten mit vielen Helfern zu erweitern. Noch laufen die letzten Arbeiten am Gebäude. In weniger als zwei Wochen wird mit zusätzlichem Personal unter anderem eine Kleinkinderbetreuung – auch ganztags – eröffnet.
Noch wird am Kindergarten in der Flachgauer Gemeinde Schleedorf intensiv gearbeitet. „Am Montag wurden bereits die Böden gelegt“, erklärt Bürgermeisterin Martina Berger (ÖVP). Denn schon am 5. Oktober werden die neuen Räumlichkeiten und eine Kleinkindergruppe eröffnet. „Alle freuen sich schon darauf“, so die junge Ortschefin.
Insgesamt werden zehn Kinder in der neuen Gruppe Platz finden. Acht davon in der Ganztagsbetreuung. Neben der Kindergruppe wurden auch ein Gruppenraum, ein Multiraum, Toiletten und das Büro neu errichtet. Nach der Eröffnung werden sich somit mehr als 50 Kinder in dem Gebäude tummeln. Die beiden bestehenden Gruppen bleiben natürlich erhalten, zwei neue Kindergartenpädagoginnen werden anfangen. „Probleme bei der Personalsuche hatten wir keine, sondern sogar viele Bewerbungen“, sagt Berger. Als Hauptgrund sieht sie das kleine Haus mit gutem Ruf.
Um den Bau überhaupt erst möglich zu machen, haben viele freiwillige Hände mit angepackt. Bauern aus dem Ort haben Holz gespendet und der Bauhof der Gemeinde hat viele Aufgaben selbst übernommen.
Ganz günstig wird die Gemeinde dennoch nicht davonkommen. „Noch gibt es keine genauen Abrechnungen“, erklärt die Bürgermeisterin. Alles in allem werden sich die Kosten auf rund 250.000 Euro belaufen. Das meiste kommt dabei aus Förderungen. Aber auch für Schleedorf werden vermutlich um die 30.000 Euro hängen bleiben – für die 1100-Einwohner-Gemeinde kein leichtes unterfangen, aber machbar. Bis in den Oktober finden jetzt noch die Restarbeiten statt.
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