Zehn Betreuungsplätze für die Kleinsten im Ort

Insgesamt werden zehn Kinder in der neuen Gruppe Platz finden. Acht davon in der Ganztagsbetreuung. Neben der Kindergruppe wurden auch ein Gruppenraum, ein Multiraum, Toiletten und das Büro neu errichtet. Nach der Eröffnung werden sich somit mehr als 50 Kinder in dem Gebäude tummeln. Die beiden bestehenden Gruppen bleiben natürlich erhalten, zwei neue Kindergartenpädagoginnen werden anfangen. „Probleme bei der Personalsuche hatten wir keine, sondern sogar viele Bewerbungen“, sagt Berger. Als Hauptgrund sieht sie das kleine Haus mit gutem Ruf.