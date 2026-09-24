Karren der Eisbullen steckt sehr tief im Dreck

Drei Spiele in der ICE Hockey League, drei Niederlagen – das war bei den Eisbullen zuletzt zum Start der Saison 2018/19 der Fall. Die damaligen Cracks von Greg Poss verloren anschließend auch das vierte Ligaspiel. Acht Jahre später will das die Truppe von Trainer Alan Letang heute im Heim-Duell mit dem angeschlagenen VSV tunlichst vermeiden.