Karren der Eisbullen steckt sehr tief im Dreck

Drei Spiele, drei Pleiten und jede Menge Baustellen: Die Eisbullen stecken früh in der Saison tief in der Krise. Gegen den ebenfalls angeschlagenen VSV soll die dringend benötigte Kehrtwende gelingen. Eine Kolumne von „Krone“-Sportredakteur Manuel Grill.
Drei Spiele in der ICE Hockey League, drei Niederlagen – das war bei den Eisbullen zuletzt zum Start der Saison 2018/19 der Fall. Die damaligen Cracks von Greg Poss verloren anschließend auch das vierte Ligaspiel. Acht Jahre später will das die Truppe von Trainer Alan Letang heute im Heim-Duell mit dem angeschlagenen VSV tunlichst vermeiden.
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