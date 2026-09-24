Hettegger schrammt an einer WM-Medaille vorbei

Rad-Toptalent Michael Hettegger ist hauchdünn an einer Medaille im Rahmen des WM-Straßenrennens der Junioren in Montreal (Kanada) vorbeigeschrammt. Der Strobler sprintete nach 134 Kilometern auf einem Rundkurs in der Metropole zu Rang fünf. Gold ging erneut an einen Spanier.
Immer wieder attackierte Michael Hettegger in der Schlussphase des Rennens. Immer wieder kämpften sich seine unmittelbaren Rivalen um die Bronzemedaille heran.
So ging es am Ende in einen Zielsprint einer vierköpfigen Gruppe, in der der Strobler das Nachsehen hatte. Der 18-Jährige, der ein beherztes Rennen zeigte, landete auf dem fünften Platz.
Noval macht‘s wie Evenepoel
Gold ging an Topfavorit Benjamin Noval, der schon im Einzelzeitfahren triumphiert hatte und damit als erster Fahrer seit Superstar Remco Evenepoel in Innsbruck 2018 das Double gewann.
Der Spanier war der stärkste Fahrer im Rennen und setzte sich in der vorletzten Runde von seinen Fluchtgefährten ab. Silber ging an den Franzosen Simon Defrance (+42 Sekunden) vor Elias Wändel (+2:12 Minuten) aus Schweden. Vierter wurde der Deutsche Owen Kings, der zeitgleich mit Wändel und Hettegger ins Ziel kam.
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