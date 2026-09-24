Hettegger schrammt an einer WM-Medaille vorbei

Der Spanier war der stärkste Fahrer im Rennen und setzte sich in der vorletzten Runde von seinen Fluchtgefährten ab. Silber ging an den Franzosen Simon Defrance (+42 Sekunden) vor Elias Wändel (+2:12 Minuten) aus Schweden. Vierter wurde der Deutsche Owen Kings, der zeitgleich mit Wändel und Hettegger ins Ziel kam.