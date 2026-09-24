Navis lotsen Pkw durch Sperre in Polizeikontrollen

Staus, Chaos, Stillstand – auch am neunten Tag der Neutorsperre geht es in weiten Teilen der Landeshauptstadt kaum voran. Salzburger Kennzeichen mischen sich auf der Rechtsabbiegespur der Staatsbrücke mit jenen aus der Umgebung und jenen der zahlreichen Touristen. Das Fahrverbot über den engen Müllner Hügel, über den derzeit fast alle Busse müssen, funktioniert noch immer nicht.