Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

In Salzburgs Altstadt

Navis lotsen Pkw durch Sperre in Polizeikontrollen

Salzburg
24.09.2026 07:00
Dass Autos nicht mehr über den Müllner Hügel fahren dürfen, wissen die Navis noch nicht.
Dass Autos nicht mehr über den Müllner Hügel fahren dürfen, wissen die Navis noch nicht.(Bild: Krone KREATIV/Markus Tschepp, Manuel Bukovics)
Porträt von Manuel Till Bukovics
Von Manuel Till Bukovics

Der Verkehr darf in Salzburg nicht mehr über den Müllner Hügel fahren, die enge Strecke bleibt wegen der Neutorsperre Bussen und Anrainern vorbehalten. Allerdings empfehlen die zahlreichen Navis noch immer genau diese Route. Hier müsste die Stadt die Anbieter informieren ...

0 Kommentare
Krone.at als bevorzugte Quelle in Google News hinzufügen Kronen Zeitung als bevorzugte Google-Quelle hinzufügen

Staus, Chaos, Stillstand – auch am neunten Tag der Neutorsperre geht es in weiten Teilen der Landeshauptstadt kaum voran. Salzburger Kennzeichen mischen sich auf der Rechtsabbiegespur der Staatsbrücke mit jenen aus der Umgebung und jenen der zahlreichen Touristen. Das Fahrverbot über den engen Müllner Hügel, über den derzeit fast alle Busse müssen, funktioniert noch immer nicht.

Angekündigte Maßnahmen der Stadt gegen den Dauerstau, der auch die Öffis hart trifft, blieben bislang zahnlos. Die Polizei kontrolliert stichprobenartig. Zehn Plakate entlang der Straßen, die auf die Sperre hinweisen, sind höchstens ein Tropfen auf den heißen Stein. Zum zweiten Mal dürfte die Stadt heuer Wesentliches vergessen haben: Navigationssysteme und digitale Karten.

Seit der Neutorsperre herrscht auf Salzburgs Straßen noch viel mehr Chaos als sonst.
Seit der Neutorsperre herrscht auf Salzburgs Straßen noch viel mehr Chaos als sonst.(Bild: Markus Tschepp)

Schon im Sommer gab es Kommunikations-Problem
Bereits bei der Durchfahrtssperre im Sommer drangen die Infos spät und spärlich zu den Technik-Giganten durch. Vor allem Touristen wurden von der Regelung eiskalt erwischt – sofern sie überhaupt kontrolliert wurden.

Genau wie jetzt zeigten auch schon im Sommer die unzähligen digitalen Helfer in den Fahrzeug-Cockpits freie Fahrt durch eigentlich gesperrte Bereiche an. Auch der Müllner Hügel wird hier jetzt rund um die Neutorsperre bei Google Maps, Apple Karten und Co. noch immer als reguläre Route angezeigt. 

Lesen Sie auch:
Wie wohl bereits im Mittelalter geht es in Salzburg derzeit sogar für die Pferdekutschen kaum ...
Krone Plus Logo
Totales Verkehrschaos
Jetzt stehen in Salzburg sogar Kutschen im Stau
19.09.2026
Rund um Neutorsperre
Busunfall legte ganzen Salzburger Stadtteil lahm
17.09.2026
Krone Plus Logo
Öffis lösten Stau aus
Bus-Chaos und Stolperstart bei der Neutor-Sperre
15.09.2026

Google: Änderungen ganz einfach mitteilen
Auf „Krone“-Anfrage kam seitens Google rasch eine Antwort. Der Konzern äußere sich zwar nicht zu einzelnen Fällen, aber für öffentliche Stellen und Institutionen gebe es ein Werkzeug, mit dem Änderungen einfach mitgeteilt werden können.

„Es wird versucht das zu ändern, das ist aber schwierig“, sagt Planungsstadträtin Anna Schiester (Bürgerliste). Sie sei aber gar nicht zuständig.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Salzburg
24.09.2026 07:00
Jetzt kommentieren
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Salzburg

krone.tv

Russlands Präsident Wladimir Putin mit dem Oligarchen Alischer Usmanow (Archivbild)
Usmanow und Fridman
EU hebt Sanktionen gegen russische Oligarchen auf
Elif Eralp, Spitzenkandidatin der Linke in Berlin
Türkische Wurzeln
Diese Frau könnte Berlins Bürgermeisterin werden
Virtual Reality
Polizei trainiert den Ernstfall mit Spezialbrille
So kennen die meisten Kabarett-Fans Günther „Gunkl“ Paal.
Kabarettist erpresst
„Paal fordert von Frauen hohe Geldsumme zurück“
Wo die Späne fliegen
Forstarbeiter: „Sind prinzipiell die Bösen …“
Top 3

Gelesen

Kommentiert
Wirtschaft
Große Neuerungen bei den Minus-25-Prozent-Markerl
137.907 mal gelesen
Für Billa-Kunden, die sparen wollen, wird vieles neu.
Society International
Mit 27 gestorben: Cindy Crawford trauert um Sohn
99.970 mal gelesen
Cindy Crawford muss um ihren Sohn Presley Gerber trauern: Der 27-Jährige starb in einer ...
Niederösterreich
ÖBB-Fahrgäste stundenlang auf Bahnhof gestrandet
86.314 mal gelesen
Dutzende Fahrgäste saßen am Samstag am Bahnhof Marchegg fest. 
Außenpolitik
Minister: „Van der Bellen sollte sich schämen“
2039 mal kommentiert
Israels Außenminister Gideon Sa‘ar hat mit einem äußerst emotionalen Posting auf die Kritik von ...
Innenpolitik
Preisbremse: Tankfüllung wird um 6 Euro billiger
1757 mal kommentiert
Tanken wird wieder billiger: Im Oktober und im November kommt es zu einer spürbaren Entlastung.
Innenpolitik
Grüne nennen sich die „Alternative“ für Österreich
1525 mal kommentiert
Grünen-Chefin Leonore Gewessler blickt hoffnungsfroh in den Herbst.
Newsletter
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Offenlegung & Pflichtangaben krone.at/Krone TV
Offenlegung & EMFG-Angaben Kronen Zeitung
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf