11-Jähriger auf frisiertem E-Scooter erwischt

Da musste die Polzei wohl zweimal hinschauen, so unwirklich gestaltete sich die Szenerie: Ein Bub (11) war in der Stadt Salzburg am Mittwochabend auf einem E-Scooter unterwegs – und das ohne Helm und deutlich schneller als erlaubt...
Die Beamten erwischten den Buben am späten Abend auf seiner Spritztour. Bei der Kontrolle stellte sich heraus, dass das Fahrzeug eigentlich seinem älteren Bruder (20) gehörte.
Für diesen gibt es jetzt ebenfalls Saures: Da der E-Scooter bei der Kontrolle eine Höchstgeschwindigkeit von 44 km/h erreichte, wird der 20-Jährige jetzt gleich mehrfach angezeigt.
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