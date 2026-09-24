SAK feiert Arbeitssieg am Rupertitag

Elfer und Konter in Überzahl

Den stellten Daniel Offenbacher per Foulelfmeter in der Nachspielzeit der ersten Hälfte und Mohamad Sadeqi im Nachschlag der zweiten Spielhälfte im Konter sicher. Dazwischen sah Thalgau-Kapitän Bernhard Löw die Ampelkarte. Kam er bei einem Foul an der Strafraumgrenze vor Seitenwechsel noch mit Gelb davon (Torraub-Alarm), wurde sein Einsteigen von hinten an der Seitenlinie in Minute 61 härter geahndet.