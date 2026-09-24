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Salzburger Liga

SAK feiert Arbeitssieg am Rupertitag

Salzburg
24.09.2026 22:38
Coach Heimo Pfeifenberger sah einen Sieg seiner Blau-Gelben
Coach Heimo Pfeifenberger sah einen Sieg seiner Blau-Gelben(Bild: Andreas Tröster)
Porträt von Walter Hofbauer
Von Walter Hofbauer

Um dem Salzburger Landespatron eine Freude zu machen, verlegte Salzburger Liga-Klub SAK seine Partie der neunten Runde auf den Abend des Rupertitags. Und feierte dabei den vierten Sieg in Folge.

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Normalerweise sind die Nonntaler ja freitags daheim am Start. Um der Konkurrenz auszuweichen und den Andrang des Kirtags in der Stadt zu nutzen, verlegte man die Partie einen Tag vor. „Das Regenwetter hat uns aber einen Strich durch die Rechnung gemacht“, meinte Obmann Walter Larionows nach dem 2:0-Arbeitssieg gegen Thalgau. Die einzig erfreuliche Nachricht daher: Der Arbeitssieg vor 100 Zuschauern.

Elfer und Konter in Überzahl
Den stellten Daniel Offenbacher per Foulelfmeter in der Nachspielzeit der ersten Hälfte und Mohamad Sadeqi im Nachschlag der zweiten Spielhälfte im Konter sicher. Dazwischen sah Thalgau-Kapitän Bernhard Löw die Ampelkarte. Kam er bei einem Foul an der Strafraumgrenze vor Seitenwechsel noch mit Gelb davon (Torraub-Alarm), wurde sein Einsteigen von hinten an der Seitenlinie in Minute 61 härter geahndet. 

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„Das Positive ist, dass die Formkurve nach oben zeigt“, meinte Larionows nach dem vierten Sieg en suite. Einzig bitter: Kapitän Raischl schied mit Hüftproblemen aus. Für die Flachgauer, wo sich Goalie Kajba mehrfach auszeichnen konnte, war es zugleich die vierte Niederlage hintereinander.

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