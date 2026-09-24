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In Großarler Ache

Ungar landete nach Alko-Irrfahrt im Bachbett

Chronik
24.09.2026 13:45
Im Bachbett war Endstation für den 44-Jährigen.
Im Bachbett war Endstation für den 44-Jährigen.(Bild: Freiwillige Feuerwehr Großarl)
Porträt von Salzburg-Krone
Von Salzburg-Krone

Kurz vor Mitternacht mussten die Floriani der Freiwillige Feuerwehr Großarl am Mittwoch noch einmal ausrücken: Ein Auto war im Bachbett der Großarler Ache gelandet. Lenker und Fahrzeug mussten geborgen werden.

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Am Steuer des Unfallautos saß ein 44-jähriger Ungar. Er hatte aus bislang ungeklärter Ursache die Kontrolle über sein Fahrzeug verloren und war von der Straße abgekommen.

Das Fahrzeug stürzte daraufhin mitsamt dem Mann eine Böschung hinunter. Im Bachbett der Großarler Ache kam der Wagen zum Stehen. 

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Der Mann wurde bei dem Vorfall verletzt und musste vom Roten Kreuz geborgen und ins Krankenhaus Schwarzach gebracht werden. Die Feuerwehr nahm sich der Bergung des Fahrzeugs an, diese erfolgte mit der Einbauseilwinde.

Ein durchgeführter Alkotest bei dem Mann ergab einen Wert von 0,88 Promille. Die Lenkberechtigung wurde ihm vorläufig abgenommen. Er wird angezeigt.

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