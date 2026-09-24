Dorthin gingen Millionen des gescheiterten S-Link

Bei Umsetzung hätten sich Kosten fast vervierfacht

Die Kosten für den S-Link waren – ohne Stichbahnen – in der zuletzt präsentierten Variante auf 2,2 Mrd. Euro geschätzt worden. Wie der Stadtrechnungshof feststellte, hätten sich die Kostenschätzungen vor allem für den unterirdischen Abschnitt unter der Salzburger Altstadt in kurzer Zeit erheblich erhöht: So stiegen die Kosten dafür binnen vier Jahren von 106 Mio. Euro (2020) auf 405 Mio. Euro (2024) an.