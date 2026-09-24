Waschmaschine fing in Einfamilienhaus Feuer

Was für ein Schreck am Mittwochabend im Halleiner Ortsteil Burgfried! Eine Waschmaschine ging gegen 19.45 Uhr im Bad eines Einfamilienhauses in Flammen auf, der starke Rauch war weithin zu sehen. Ein Bewohner schaffte es noch, den Brand einzudämmen, bevor die Feuerwehr das Löschen übernahm ...