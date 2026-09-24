Waschmaschine fing in Einfamilienhaus Feuer

Was für ein Schreck am Mittwochabend im Halleiner Ortsteil Burgfried! Eine Waschmaschine ging gegen 19.45 Uhr im Bad eines Einfamilienhauses in Flammen auf, der starke Rauch war weithin zu sehen. Ein Bewohner schaffte es noch, den Brand einzudämmen, bevor die Feuerwehr das Löschen übernahm ...
Das schnelle und richtige Handeln des Bewohners verhinderte wohl Schlimmeres. Dieser schaffte es noch, das Feuer einzugrenzen während die Feuerwehr mit sieben Fahrzeugen und 37 Leuten anrückte. Der Rauch war im Bereich des Balkons sogar auf der Rückseite des Gebäudes zu sehen.
Der Bewohner selbst dürfte sich bei seinen Löschversuchen eine Rauchgasvergiftung zugezogen haben. Er wurde von der Rettung ins Krankenhaus gebracht.
Die Feuerwehr bekämpfte den Brand gleich von mehreren Seiten. Im Anschluss wurde noch mittels Wärmebildkamera kontrolliert. Nach knapp einer Stunde war der Einsatz beendet. Neben Feuerwehr und Rotem Kreuz war auch die Halleiner Polizei vor Ort.
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