Privater verhandelte deutlich besser als das Land

Die Untersuchung des Landesrechnungshofs ergab, dass es anschließend an den Grundstücksdeal aus dem Jahr 2018 auch einen Pachtvertrag im Jahr 2020 gab. Das Land verkaufte damals ein 733 Quadratmeter großes Grundstück für die Errichung eines Gebäudes Red Bull Media House an den Getränkeriesen. Gleichzeitig kaufte Red Bull auch jeweils ein Grundstück der Gemeinde Wals-Siezenheim und einer Privatperson.