Bissspuren, kaputte Korallen: „Amadeus“ ist Papa!

Heftig geht es mitunter beim Liebesspiel der Haifische zu. Das Weibchen sinkt danach auf den Boden. Spuren im Aquarium in Karlsruhe (D) ließen den Verdacht aufkommen, dass Salzburgs Hai-Export „Amadeus“ durchaus Gefallen an seiner „Karla“ gefunden hat. Und tatsächlich gibt es jetzt vier Haibabys.
Offensichtlich gut eingelebt hat sich der Salzburger Schwarzspitzenriffhai „Amadeus“ in seiner neuen Heimat Karlsruhe. Er zog mittels Spezialtransport vom Haus der Natur in das Naturkundemuseum in der deutschen Stadt – und teilt sich dort seither seinen Lebensraum mit Haifischdame „Karla“.
Dabei dürfte selbst bei den Raubfischen die Chemie schnell gestimmt haben. Denn nur etwas mehr als eineinhalb Jahre nach der Übersiedlung im Februar letzten Jahres gibt es jetzt gleich vier Babyhaie. Und das, obwohl „Amadeus“ mit seinen 22 Jahren eines der ältesten Männchen im europäischen Erhaltungszuchtprogramm ist.
Die Paarung haben wir nicht beobachtet, aber Bissspuren am Weibchen und abgebrochene Korallen im Aquarium entdeckt.
Till Ramm, Vivarium-Referatsleiter
Erst ein Liebesbiss, dann war „Karla“ schwanger
Selbst die Hai-Experten in Karlsruhe waren sich nicht sicher, ob die Zucht klappt. „Die Paarung haben wir nicht beobachtet, aber Bissspuren am Weibchen und abgebrochene Korallen im Aquarium entdeckt“, sagt Till Ramm, Vivarium-Referatsleiter im Naturkundemuseum Karlsruhe.
„Männliche Haie verbeißen sich seitlich im Weibchen – das kann schon mal ruppig aussehen.“ Danach sinken die Weibchen zu Boden. Schwarzspitzenriffhaie sind zudem echt lebend gebärend. „Sie kommen bei dieser Art also quasi als fertiger, kleiner Hai heraus“, erzählt der Hai-Experte.
Dementsprechend groß war die Begeisterung, als im Becken plötzlich sechs statt zwei Haien schwammen. „Dass es Jungtiere gibt, ist nicht häufig“, so Ramm. Von 550 Haiarten seien weltweit 40 vom Aussterben bedroht – auch von dieser Gattung. Also werden die Babys ebenfalls ins Zuchtprogramm aufgenommen.
Doch das dauert noch. Vorerst bleiben die kleinen Räuber hinter den Kulissen. „Das ist auch zu ihrem Schutz, damit die Eltern nicht auf die Idee kommen, sie zu fressen.“
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.