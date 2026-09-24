Bissspuren, kaputte Korallen: „Amadeus“ ist Papa!

Dabei dürfte selbst bei den Raubfischen die Chemie schnell gestimmt haben. Denn nur etwas mehr als eineinhalb Jahre nach der Übersiedlung im Februar letzten Jahres gibt es jetzt gleich vier Babyhaie. Und das, obwohl „Amadeus“ mit seinen 22 Jahren eines der ältesten Männchen im europäischen Erhaltungszuchtprogramm ist.