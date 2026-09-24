Warten auf den ersten Sieg hat endlich ein Ende

Ganz wie die großen Eisbullen lagen die RB Juniors nach dem Startdrittel bei den Kärntern 0:2 hinten. Anders als die „Erste“ konnten sie den Schaden aber in Grenzen halten. Weil es trotzdem ein 0:4 wurde, zieren sie aber das Tabellenende der AHL. Coach Teemu Levijoki meinte im Anschluss: „Solche Erfahrungen sind Teil des Lernprozesses. Wir müssen daraus lernen und an diesen Punkten arbeiten.“