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Eishockey

Warten auf den ersten Sieg hat endlich ein Ende

Salzburg
24.09.2026 23:32
Führte Zell per Triplepack auf die Siegerstraße: Zan Jezovsek
Führte Zell per Triplepack auf die Siegerstraße: Zan Jezovsek(Bild: EK Die Zeller Eisbären)
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

Der zweite Spieltag der Alps Hockey League-Saison brachte endlich den ersten Erfolg aus Salzburger Sicht. Weil die Zeller Eisbären spät in Cortina zuschlugen. Derweil gingen die Jungbullen beim KAC leer aus.

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Ganz wie die großen Eisbullen lagen die RB Juniors nach dem Startdrittel bei den Kärntern 0:2 hinten. Anders als die „Erste“ konnten sie den Schaden aber in Grenzen halten. Weil es trotzdem ein 0:4 wurde, zieren sie aber das Tabellenende der AHL. Coach Teemu Levijoki meinte im Anschluss: „Solche Erfahrungen sind Teil des Lernprozesses. Wir müssen daraus lernen und an diesen Punkten arbeiten.“ 

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Derweil gerieten die Eisbären erst nach der ersten Pause in Cortina in Rückstand, weil Matzka eine Stoffling-Querpass abbremste und Kalajanniska abzog (21.). Die Antwort folgte in Überzahl vor der zweiten Drittelpause, als Jezovsek aus enorm spitzem Winkel ausglich (39.). Weil der in den letzten sechs Minuten noch doppelt traf (55., 58.), nachdem Kulintsev (52.) endlich die Führung hergestellt hatte, freute sich Eishockey-Salzburg aber noch über den ersehnten ersten Saisonsieg.

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